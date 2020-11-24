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議員批台中文資牛步10案 盧秀燕：市府積極修復有亮點

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員鄭功進質疑前規劃第四市場，到現任市府減項發包，失去原味。記者陳秋雲／攝影
台中市議員鄭功進質疑前規劃第四市場，到現任市府減項發包，失去原味。記者陳秋雲／攝影

民進黨台中市議員整理出「台中文資牛步10案」包括東區第四市場、梧棲官吏派出所、梧棲永寧國小宿舍、清水黃宅瀞園、烏日聚奎居、烏日官吏派出所、軍功國小日式宿舍、翁子國小、新社高中日式宿舍、豐原郡附屬官舍，都是亟待修復或活化的歷史建築。市長盧秀燕表示，文化資產修復工程，需要更用心施工、專業審查規範，還要符合文資法等規定，市府會持續維護文化資產。

市議員楊典忠表示，台中市文化資產修復工程一拖再拖，能否委外營運是經常碰到的問題，他認為，市府應縮短文資修復與再利用的作業流程，培養文資活化招商團隊，不要只用個案方式處理，讓每個文資保護據點成為台中觀光的亮點，才能建立台中文化城的品牌。

議員鄭功進指出，台中市第四市場預計由新聞局打造成動漫插畫家駐村基地，市議員鄭功進、楊典忠說，這項計畫去年4月被硬生生喊卡，轉由勞工局規劃為青創場域。但市府明年度沒編營運預算，就連修復的驗收都還「未完成」針對歷史建物活化再利用，鄭功進強烈希望，市府承諾的保溫營運計畫，不應淪空談。

台中市文化資產處進一步指出「梧棲官吏派出所」已完成修復，並於今年10月完成委外招標，目前辦理裝修工程中，預訂明年3月開館營運。「清水黃家瀞園」今年7月完成修復，目前剛取得因應計畫使用許可，後續將配合辦理委外營運開放。

「烏日官吏派出所」今年9月初修復完工，目前正辦理驗收程序，預訂明年2月取得因應計畫使用許可，將點交給烏日警察分局；「烏日聚奎居」今年6月修復完工，目前由所有權人辦理委外作業，並辦理裝修工程，預訂今年12月開放營運；「梧棲永寧公學校、軍功國小日式宿舍、新社高中日式宿舍」目前均由學校辦理調查研究中。

「翁子國小宿舍」現由翁子國小向文化部文化資產局申請規劃設計經費；「豐原郡附屬宿舍」現由市府秘書處向文化部文化資產局申請調查研究經費，待核定補助經費後將辦理後續作業。

市長盧秀燕表示，台中市文化局近年也完成望月峰獻堂步道的啟用，帝國糖廠的修復營運成效也不錯，潭子穀倉也已經完工開幕，第四市場也馬上要修建完成，大甲中正堂也動支兩千萬第二預備金進行整修改善漏水情形，市府未來會積極進行文資修復。

台中市議員楊典忠質疑市府修復文資牛步化。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠質疑市府修復文資牛步化。記者陳秋雲／攝影

修復 宿舍 文化資產

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