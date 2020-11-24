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腦麻兒克服困境順利就業 母親心聲：孩子越大越擔心

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
廖敏珊罹患腦性麻痺，但展現繪畫天分，家人全力支持。記者林敬家／攝影
廖敏珊罹患腦性麻痺，但展現繪畫天分，家人全力支持。記者林敬家／攝影

廖敏珊出生就罹患腦性麻痺，行動及視覺上帶來許多不方便，父母無怨無悔照顧下， 廖敏珊目前已在社福機構工作，也展現繪畫天分，今天受邀回到彰化和美實驗學校展出作品，畫作以充滿生命力的花卉為主，用色大膽直接，構圖奔放自由。

廖敏珊在和美實驗學校從小學念到高職部美工科，並考上建國科大數位媒體設計系，她說，小時候忙於學業，大學之後一張圖畫受到老師肯定，從此開啟她的創作路。

廖敏珊因早產關係，1歲經醫生檢測為腦性麻痺，母親吳思璇說，2歲開始每天帶女兒到醫院做復健不曾間斷，也因努力不懈持續復健，女兒毅力驚人，已將障礙降到最低，但女兒仍因腦性麻痺右眼自幼視力受損，作畫定位常偏移，身體會向前傾，臉部幾乎貼在畫布上，她仍克服障礙完成多幅油畫作品，因下筆較難畫出對稱平穩的物件，也轉成為她繪畫筆觸特色之一。

吳思璇原是公務員後來在家幫忙丈夫的建築業，廖敏珊出生後全心照顧她，吳思璇表示，自己的個性有稜有角，但女兒一路上受到的幫助太多，她的性格也被磨得圓融，在女兒第一天上班時，她感觸良多落下眼淚，她說，女兒越大越擔心，「擔心自己年紀大無法繼續照顧她」。

廖敏珊雖然行動不便，但在醫護友人幫忙下去過台灣各地旅遊，甚至遠渡日本，廖敏珊懷著感激的心，長期將獎助學金存下捐助學校，畢業後還帶著存下來的工作所得，固定捐給學校協助學弟妹，讓母校相當感動。

和美實驗學校位在美工館二樓的展覽室今天也改建落成，揭牌更名為「實穗藝廊」，校長吳星宏說，取名「實穗」跟「和實」諧音，不僅有收穫滿滿，更有著拾取藝術吉光片羽之意，盼透過活化校園展覽空間，定期辦理校園藝文展覽，落實藝術進入校園。廖敏珊畫展展期即日起到今年12月11日。

廖敏珊因這幅畫作受到老師肯定，展開繪畫創作之路。記者林敬家／攝影
廖敏珊因這幅畫作受到老師肯定，展開繪畫創作之路。記者林敬家／攝影
廖敏珊畫作以充滿生命力的花卉為主，用色大膽直接。記者林敬家／攝影
廖敏珊畫作以充滿生命力的花卉為主，用色大膽直接。記者林敬家／攝影
廖敏珊畫作以充滿生命力的花卉為主，用色大膽直接。記者林敬家／攝影
廖敏珊畫作以充滿生命力的花卉為主，用色大膽直接。記者林敬家／攝影

腦性麻痺 復健

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