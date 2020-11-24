大安媽祖文化園區重起爐灶 盧秀燕：已啟動ROT加速進行

台中市議員李榮鴻在台中市議會市政總質詢中，持續關注海線地區重大建設推動進度，要求市府盡快推動大安港媽祖文化園區ROT。盧秀燕說，大安港媽祖文化園區是複雜的問題，這個案子如果好做，就不會歷經3屆市長到現在，她會和議員共同努力，議會退回編預算建媽祖雕像的案子後，市府立即啟動ROT案，市府要比別人更認真，更打拚。

台中市大安港媽祖文化園區歷經3任市長，已花費新台幣6億元建設基座，但因為先前採民間募款受挫，台中市議會今年6月又退回編列預算建媽祖雕像的提案，導致大安媽祖文化園區至今仍沒有雕像。

台中市議員李榮鴻說，大安港媽祖文化園區可以帶動在地觀光發展，結合多樣化休閒活動，串聯三井開發案、梧棲漁港、海洋生態館、高美濕地等，打造海線魅力觀光廊帶，並且和大甲媽祖遶境文化結合，帶動觀光人潮，市府原本規劃配合「海線雙星計畫」推動大安港媽祖文化園區OT案，後來又改為ROT案，無論如何，這項重大觀光建設不能再拖。觀光旅遊局長林筱淇表示，ROT案觀旅局正積極辦理，但需要一點時間，一有結果會跟議員報告。

盧秀燕強調，對於開不了工的要開工，不能完工的要完工，她剛上任時大家也對她沒信心，但大智路打通了，會展中心、綠美圖也都開工了，未來包括大安港媽祖文化園區、巨蛋等，市府都希望能開工、完工，她我不是只靠一張嘴隨便說說，她個人有信心，也希望大家繼續努力。

市議員李榮鴻也關注大安虹橋重建及國道三號大甲交流道銜接台61線新闢工程溫寮溪聯絡道路的闢建進度，要求市府一定要加快時程推動。另外，也希望教育局、社會局全面盤點海線地區閒置教室及閒置空間，增設公托及關懷據點，造福海線幼兒及長輩。