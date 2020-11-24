美國大選落幕 盧秀燕建議中央暫緩萊豬進口

美國總統大選落幕，台中市長盧秀燕今天表示，美國換政府，所有經貿、農業、外交人員等，可能是不一樣人馬，現有機會重啟談判，中央政府應掌握契機，暫緩萊豬進口政策。

台中市議會今天進行總質詢，國民黨籍市議員李中、張廖乃綸詢問盧秀燕，美國總統大選落幕，對台美關係未來的影響。

盧秀燕表示，美國大選結果對台灣的意義在於可望重啟萊豬談判生機，她建議中央政府可爭取機會、重啟談判，不需急著在明年1月開放美國萊豬進口。

盧秀燕強調，現階段應「重啟談判，抓準契機」、「進口美國萊豬應暫緩」，建議中央慎重行事，若有望重啟談判卻未執行，難免起人疑竇，建議應「公開透明」，獲取國人支持。

李中再提出，台灣無法加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）兩大國際組織，影響台灣經濟產業發展。

盧秀燕則說，台灣經濟有兩大隱憂，台灣為出口導向，加入相關經貿組織的國家，出口稅都比台灣低很多，台灣中部都是中小企業，無法加入國際性區域組織，將嚴重衝擊經濟。

她指出，台幣匯率波動也會影響中小企業出口產品收益，既然台灣目前無法加入，建議中央應重啟與各國間的貿易談判，例如韓國、越南等國，爭取減免課稅的相互協定，千萬不要忽略經濟問題。