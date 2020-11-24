終於標出！清水岩露營區明年中開放 首創溫泉豪華露營

彰化縣的清水岩溫泉露營區歷經3任縣長規畫、興建、招商，但OT委外營運多次流標，終於在今年8月辦理甄審會擇出最優申請人，縣府今天舉行簽約儀式，未來將打造全台首創的溫泉豪華露營，園區還有自助露營區、溫泉湯屋、泡腳池以及親水區，預計2021年6月就能啟用。

彰化縣政府利用已有35年歷史的社頭清水岩童軍營地打造為全國第一平地溫泉區，但從2016年完工後閒置，成了蚊子園區，縣府申請交通部經費斥資2億元再完成「清水之森」露營區，摘下109年度有台灣建築界「普立茲克獎」美譽的建築園冶獎，今年露營區、溫泉區合併招標後終於有業者投標。

社頭清水岩溫泉露營區是縣內少數合法露營區，彰化縣王惠美說，營運後將成為中部面積最大的合法露營區，溫泉遊憩最為特色，露營也有五星旗配備，除了溫泉露營還有休閒運動與生態教育，園區鄰近歷史悠久的縣定古蹟清水岩寺，附近登山步道自然資源豐富，園區開放後將對東南角觀光有幫助。

得標的清水匯公司目前經營宜蘭「那一村」、台中大安的「向海那漾」等都屬於豪華露營區，清水岩露營區取名為「清水那方」也規劃20個豪華營帳，每個帳棚都有私人溫泉，清水匯公司董事曾瑞霞說，豪華露營打破大家以往對露營的概念，現在只需要一卡皮箱即可入住，與彰化縣政府辦理簽約後依契約明年1月完成點交作業及半年的裝修期，目標暑假前開放營運。