快訊

川普終於放手？授權拜登交接 首波「政治正確」內閣

驚！藝人陳艾琳老公吸麻 遭警方逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

終於標出！清水岩露營區明年中開放 首創溫泉豪華露營

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣的清水岩溫泉露營區有親水區。圖／彰化縣府提供
彰化縣的清水岩溫泉露營區有親水區。圖／彰化縣府提供

彰化縣的清水岩溫泉露營區歷經3任縣長規畫、興建、招商，但OT委外營運多次流標，終於在今年8月辦理甄審會擇出最優申請人，縣府今天舉行簽約儀式，未來將打造全台首創的溫泉豪華露營，園區還有自助露營區、溫泉湯屋、泡腳池以及親水區，預計2021年6月就能啟用。

彰化縣政府利用已有35年歷史的社頭清水岩童軍營地打造為全國第一平地溫泉區，但從2016年完工後閒置，成了蚊子園區，縣府申請交通部經費斥資2億元再完成「清水之森」露營區，摘下109年度有台灣建築界「普立茲克獎」美譽的建築園冶獎，今年露營區、溫泉區合併招標後終於有業者投標。

社頭清水岩溫泉露營區是縣內少數合法露營區，彰化縣王惠美說，營運後將成為中部面積最大的合法露營區，溫泉遊憩最為特色，露營也有五星旗配備，除了溫泉露營還有休閒運動與生態教育，園區鄰近歷史悠久的縣定古蹟清水岩寺，附近登山步道自然資源豐富，園區開放後將對東南角觀光有幫助。

得標的清水匯公司目前經營宜蘭「那一村」、台中大安的「向海那漾」等都屬於豪華露營區，清水岩露營區取名為「清水那方」也規劃20個豪華營帳，每個帳棚都有私人溫泉，清水匯公司董事曾瑞霞說，豪華露營打破大家以往對露營的概念，現在只需要一卡皮箱即可入住，與彰化縣政府辦理簽約後依契約明年1月完成點交作業及半年的裝修期，目標暑假前開放營運。

縣府城市暨觀光發展處表示，園區經營設施還有餐廳、觀景台、兒童遊戲場、活動廣場、景觀水池、戶外烤肉區、野餐區、停車場等，提供大人小孩完善休憩環境。

彰化縣的清水岩溫泉露營區OT委外營運今天與縣府簽約。記者林敬家／攝影
彰化縣的清水岩溫泉露營區OT委外營運今天與縣府簽約。記者林敬家／攝影
清水岩溫泉區是全國第一平地溫泉，地方希望藉此帶動觀光。圖／彰化縣府提供
清水岩溫泉區是全國第一平地溫泉，地方希望藉此帶動觀光。圖／彰化縣府提供
彰化清水岩露營區「清水之森」走豪華風。記者林敬家／攝影
彰化清水岩露營區「清水之森」走豪華風。記者林敬家／攝影
彰化縣的清水岩溫泉露營區環境打造日式風。圖／彰化縣府提供
彰化縣的清水岩溫泉露營區環境打造日式風。圖／彰化縣府提供
清水岩溫泉區是全國第一平地溫泉，但2016年建成後一直閒置。圖／彰化縣府提供
清水岩溫泉區是全國第一平地溫泉，但2016年建成後一直閒置。圖／彰化縣府提供

露營區 溫泉

延伸閱讀

影／冷熱溫泉交替泡湯 醫師提醒心血管疾病患者注意

泡湯不用花大錢！ 全台灣12處「免費溫泉」 足湯、公共池通通有

在綠意盎然的山腳下泡湯！ 抹茶山旁的呆水溫泉&楠西龜丹新興溫泉區

台中最老溫泉！「谷關溫泉」特色、附近景點介紹，秒飛地中海、峇厘島

相關新聞

終於標出！清水岩露營區明年中開放 首創溫泉豪華露營

彰化縣的清水岩溫泉露營區歷經3任縣長規畫、興建、招商，但OT委外營運多次流標，終於在今年8月辦理甄審會擇出最優申請人，縣...

南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

南投縣某國中日前發生學生不服管教在辦公室拍桌嗆聲老師，最後還出動警方協助處理，引發社會關注；對此，教育處表示，該生是該校...

女版鋼鐵人！最強里長摔車骨折裝純鈦鋼板繼續為民服務

台中市烏日區里長顏寶玉日前騎車不慎「犁田」，導致右胸6根肋骨斷裂，肝臟也有撕裂傷，她想盡快返回工作崗位服務里民，經醫師評...

大安媽祖文化園區重起爐灶 盧秀燕：已啟動ROT加速進行

台中市議員李榮鴻在台中市議會市政總質詢中，持續關注海線地區重大建設推動進度，要求市府盡快推動大安港媽祖文化園區ROT。盧...

農田水利會改制 彰化縣北斗灌溉系統重新納管有望

農田水利會被收歸國有，重燃彰化縣北斗鎮農民的希望，今天鎮民代表陳國展再度為民請命，要求北斗鎮灌溉溝渠重新納入水利灌排系統...

聖誕節到了！興大園藝系新種「愛神」聖誕紅獲雙項冠軍

中興大學園藝學系花卉創新育種研究室助理教授陳彥銘研究團隊，2019年開發台灣育成新花色聖誕紅品種「女神」，獲「最佳新品種...

偏鄉的無奈 彰化縣新設芳苑畜牧場惹居民今抗議

「我們抗爭到底，不要新設養雞場！」彰化縣芳苑鄉新生村將新設養雞場，100多名村民舉旗拉白布條反對，也把連署書送到縣政府，表達堅決反對，希望縣政府停止核發芳苑鄉畜牧場許可，並修改自治條例提高設場門檻。

走過修女從美抵台創大學之路 靜宜尋根之旅超感人

1920年主顧修女會派蓋夏姆姆與5位修女從美國坐船遠渡重洋，前往中國河南開封，1948年來台，創立靜宜大學等校學，過程篳...

強化垃圾分類觀念 台中環保局「資識王」挑戰即日開跑

台中市環保局舉辦「資源回收知識王」網路闖關遊戲，只要在限定時間內答對10道題目即闖關成功，再登錄基本資料，就有機會抽中7...

彰縣英文「愛的書庫」揭幕 10校喜閱

彰化縣的國中小學需要英文優良讀物，縣府媒合財團法人頂新和德文教基金會捐贈130萬元，購買240箱、共8400冊書籍送給1...

中市20家老福機構 年底開課

為延緩長者老化，中市推「預防及延緩長輩失能方案」，有20家老人福利機構參與，今年底開課，安排12周課程包括肌力強化運動、...

親子館、公托少 盧秀燕拚10倍增

台中市的親子館原本少得可憐，之前29區共用4處，公托也僅5處，台中市長盧秀燕表示，目前已「倍增」，但要求跨局處再全面盤點...

熱門新聞

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

瘋狂高雄100周年慶 12月起每2小時抽 i phone 、Gogoro

為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

嘉市火車站前新設2組違規取締照相 未暫停禮讓行人要罰

北捷車廂驚見老鼠影片瘋傳 捷警澄清：前年舊聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。