南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

南投縣某國中日前發生學生不服管教在辦公室拍桌嗆聲老師，最後還出動警方協助處理，引發社會關注；對此，教育處表示，該生是該校高關懷對象，事後心情平復，與學生家長也有向老師致歉，校方也有與家長溝通討論後續輔導方向，目前學生上課狀況正常，也盼外界給孩子多些空間。

縣議員張嘉哲昨在議會質詢公布有學生嗆聲老師的影片，憂心指出，校園教育是不是出了問題，要求縣府應積極重視改善，針對不服管教或非行少年品行積極輔導；教育處則坦言，在中央諸多管教限制之下，輔導更難，「對此事很傷腦筋！」

教育處長陸正威今表示，現在的孩子比較有想法，有些在成長叛逆階段難免衝動，類似狀況也非個案；而該生本來就是高關懷輔導個案，事發後，其心情平復，與學生家長也有向老師致歉，老師也能諒解，家長之後也與校方商討後續輔導方式。

校方也有回報，該名學生目前上課狀況正常，後續教育處、社會處也會全力輔導，就盼外界能多給孩子一些空間和機會，畢竟目前還在成長過程；至於，現在不能在用下班時間管教訓導，僅能輔導，縣府後續則會強化公民道德與教育。

陸正威說，尊師重道、尊受社會規範或秩序並非現在民主開放就能捨棄，而老師輔導管教學生也是種公民訓練，因此除關注教師管教方式，學生端也從今年初就恢復禮義廉恥、四維八德的教育宣導，這樣的傳統回歸還是有其必要性。