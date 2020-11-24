農田水利會改制 彰化縣北斗灌溉系統重新納管有望

農田水利會被收歸國有，重燃彰化縣北斗鎮農民的希望，今天鎮民代表陳國展再度為民請命，要求北斗鎮灌溉溝渠重新納入水利灌排系統，整修堤防和護岸；農田水利署彰化管理處表示，已提報中央，北斗鎮農田排水納入彰化縣內山排水系統的可能性極高。

陳國展說，北斗鎮半世紀前因在地士紳爭取，申請免繳水租獲准，水利灌溉溝渠連帶被移除，不在彰化縣農田灌排系統，水利會不編經費整修北斗鎮的灌溉溝渠堤防與護岸，可是水利會後來通過農民免繳水租，照樣維修堤防與護岸，先前退出的北斗鎮再三爭取比照辦理，始終被排除在外。

農田水利署彰化管理處組長陳耀釧表示，彰化管理處已提案，農委會正在作業，北斗鎮灌溉用水屬於內水排水系統，原則上整體考量，很可能納入維護範圍。

農田水利署彰化管理處資料顯示，1965年省府公報記錄北斗鎮為非灌區，也就是現在的非事業區，水旱田面積給計約1300公頃，水田約810公頃，若重新納入維修灌排系統，受益面積約560公頃。