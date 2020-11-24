聖誕節到了！興大園藝系新種「愛神」聖誕紅獲雙項冠軍

中興大學園藝學系花卉創新育種研究室助理教授陳彥銘研究團隊，2019年開發台灣育成新花色聖誕紅品種「女神」，獲「最佳新品種獎」及「優等栽培獎」，2020年再度開發聖誕紅新品種「愛神」獲行政院農委會植物品種權。校方表示，連續2年獲得肯定，顯示興大農業技術及植物品種已獲專業人士認證，在花卉市場具有強勢競爭力，可與國外品種進行競爭。

新品種「愛神」今年11月在社團法人中華盆花協會舉辦的2020年高品質聖誕紅盆花評鑑獲「最佳新品種獎」，以及「非紅色系-三吋規格-冠軍」、「非紅色系-五吋以上規格-冠軍」兩項栽培優良大獎。

陳彥銘表示，聖誕紅是世界重要盆花作物，消費市場以歐洲為主，歐洲就約占全球產值2/3，也為美國重要盆花作物，其生產及銷售數量均占該國花卉產業首位，產值高達145 百萬美元。

台灣聖誕紅盆花年產量可達130萬盆以上，產值約新台幣2億元餘元，主要產區集中在桃園市、苗栗縣卓蘭鎮、南投縣埔里鎮等地。

陳彥銘指出，台灣多數栽培品種由國外引進，需支付高額品種權費，不僅產業發展受制他國，且進口品種也並非適應本土氣候條件，因此台灣進行聖誕紅新品種選育有其必要性。

陳彥銘2013年返台回興大任教，創立花卉創新育種研究室，便積極投入聖誕紅育種等相關研究。今年獲獎的品種主要透過多樣育種方法如誘變育種、雜交授粉、胚拯救、單株選拔、嫁接菌質、營養系繁殖、性狀調查等大量研究工作，共耗時6年，2019年開發出第一款新花色聖誕紅品種「女神」。

「女神」品種特性，為世界首創立體蓮瓣花型，花型表現特殊且生動，突破傳統聖誕紅苞片平整之特性，由於植株生長快速且巨大，推薦適用於5吋以上規格生產，2019年獲專屬技術授權，並已於2020年底正式上市。

陳彥銘說，聖誕紅主流規格3吋、5吋盆器，今年因應市場趨勢，再次推出全新品種「愛神」，植株高度容易控制，可適用於各式規格3吋、5吋、7吋以上盆器生產，栽培運用靈活度高，「愛神」聖誕紅和「女神」都是非典型紅色苞葉，呈色是鮮豔桃紅色，室內表現亮麗不易暗沈，且轉色後不易退色為其特色，可拓展銷售週期。

「愛神」的栽培特性包含開花反應週數為6周，極早生；植株分枝性、花面圓整度、花序緊密度、花莖整齊度表現優良；低粉蝨侵擾及抗細菌性葉斑病，栽培管理容易，與臺灣主要各區產地試種均表現優異。目前已進入授權階段，預計於2021年底上市。

陳彥銘指出，花卉品種通常根據其形態及特徵進行命名，多以女性角色命名。命名「愛神」主要表示該品種與「女神」為類似育種流程及技術，且同樣育成創造於國立中興大學，為神話系列之品種之一。