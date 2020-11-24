快訊

川普終於放手？授權拜登交接 首波「政治正確」內閣

驚！藝人陳艾琳老公吸麻 遭警方逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖誕節到了！興大園藝系新種「愛神」聖誕紅獲雙項冠軍

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
興大園藝系陳彥銘助理教授，開發聖誕紅「愛神」獲雙項冠軍。圖／興大提供
興大園藝系陳彥銘助理教授，開發聖誕紅「愛神」獲雙項冠軍。圖／興大提供

中興大學園藝學系花卉創新育種研究室助理教授陳彥銘研究團隊，2019年開發台灣育成新花色聖誕紅品種「女神」，獲「最佳新品種獎」及「優等栽培獎」，2020年再度開發聖誕紅新品種「愛神」獲行政院農委會植物品種權。校方表示，連續2年獲得肯定，顯示興大農業技術及植物品種已獲專業人士認證，在花卉市場具有強勢競爭力，可與國外品種進行競爭。

新品種「愛神」今年11月在社團法人中華盆花協會舉辦的2020年高品質聖誕紅盆花評鑑獲「最佳新品種獎」，以及「非紅色系-三吋規格-冠軍」、「非紅色系-五吋以上規格-冠軍」兩項栽培優良大獎。

陳彥銘表示，聖誕紅是世界重要盆花作物，消費市場以歐洲為主，歐洲就約占全球產值2/3，也為美國重要盆花作物，其生產及銷售數量均占該國花卉產業首位，產值高達145 百萬美元。

台灣聖誕紅盆花年產量可達130萬盆以上，產值約新台幣2億元餘元，主要產區集中在桃園市、苗栗縣卓蘭鎮、南投縣埔里鎮等地。

陳彥銘指出，台灣多數栽培品種由國外引進，需支付高額品種權費，不僅產業發展受制他國，且進口品種也並非適應本土氣候條件，因此台灣進行聖誕紅新品種選育有其必要性。

陳彥銘2013年返台回興大任教，創立花卉創新育種研究室，便積極投入聖誕紅育種等相關研究。今年獲獎的品種主要透過多樣育種方法如誘變育種、雜交授粉、胚拯救、單株選拔、嫁接菌質、營養系繁殖、性狀調查等大量研究工作，共耗時6年，2019年開發出第一款新花色聖誕紅品種「女神」。

「女神」品種特性，為世界首創立體蓮瓣花型，花型表現特殊且生動，突破傳統聖誕紅苞片平整之特性，由於植株生長快速且巨大，推薦適用於5吋以上規格生產，2019年獲專屬技術授權，並已於2020年底正式上市。

陳彥銘說，聖誕紅主流規格3吋、5吋盆器，今年因應市場趨勢，再次推出全新品種「愛神」，植株高度容易控制，可適用於各式規格3吋、5吋、7吋以上盆器生產，栽培運用靈活度高，「愛神」聖誕紅和「女神」都是非典型紅色苞葉，呈色是鮮豔桃紅色，室內表現亮麗不易暗沈，且轉色後不易退色為其特色，可拓展銷售週期。

「愛神」的栽培特性包含開花反應週數為6周，極早生；植株分枝性、花面圓整度、花序緊密度、花莖整齊度表現優良；低粉蝨侵擾及抗細菌性葉斑病，栽培管理容易，與臺灣主要各區產地試種均表現優異。目前已進入授權階段，預計於2021年底上市。

陳彥銘指出，花卉品種通常根據其形態及特徵進行命名，多以女性角色命名。命名「愛神」主要表示該品種與「女神」為類似育種流程及技術，且同樣育成創造於國立中興大學，為神話系列之品種之一。

「愛神」植株分枝性緊密，苞葉硬挺，如同愛神邱彼特飛舞的翅膀，希望在紛亂且沈重的時代中，為世人帶來愛與被愛的感受。

興大聖誕紅「愛神」獲「最佳新品種獎」及「非紅色系-三吋規格-冠軍」及「非紅色系-五吋以上規格-冠軍」兩項栽培優良大獎。圖／興大提供
興大聖誕紅「愛神」獲「最佳新品種獎」及「非紅色系-三吋規格-冠軍」及「非紅色系-五吋以上規格-冠軍」兩項栽培優良大獎。圖／興大提供
興大聖誕紅新品種「愛神」，開花反應週數為6周，極早生；植株分枝性、花面圓整度、花序緊密度、花莖整齊度表現優良。圖／興大提供
興大聖誕紅新品種「愛神」，開花反應週數為6周，極早生；植株分枝性、花面圓整度、花序緊密度、花莖整齊度表現優良。圖／興大提供

中興大學 行政院 農委會

延伸閱讀

瑜珈女神挑戰海上瑜珈 嚇退攝影「不想變殺人兇手」

當媽後徐若瑄辣度不減！回顧不敗女神的絕美紅毯造型，「高級性感」成最美常勝軍

金馬紅毯／桂綸鎂、謝欣穎愛白色 告訴你女神該怎麼穿

聖誕紅新品系走嬌嫩貴族風 園藝業者請消費者手下留情　

相關新聞

終於標出！清水岩露營區明年中開放 首創溫泉豪華露營

彰化縣的清水岩溫泉露營區歷經3任縣長規畫、興建、招商，但OT委外營運多次流標，終於在今年8月辦理甄審會擇出最優申請人，縣...

南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

南投縣某國中日前發生學生不服管教在辦公室拍桌嗆聲老師，最後還出動警方協助處理，引發社會關注；對此，教育處表示，該生是該校...

女版鋼鐵人！最強里長摔車骨折裝純鈦鋼板繼續為民服務

台中市烏日區里長顏寶玉日前騎車不慎「犁田」，導致右胸6根肋骨斷裂，肝臟也有撕裂傷，她想盡快返回工作崗位服務里民，經醫師評...

大安媽祖文化園區重起爐灶 盧秀燕：已啟動ROT加速進行

台中市議員李榮鴻在台中市議會市政總質詢中，持續關注海線地區重大建設推動進度，要求市府盡快推動大安港媽祖文化園區ROT。盧...

農田水利會改制 彰化縣北斗灌溉系統重新納管有望

農田水利會被收歸國有，重燃彰化縣北斗鎮農民的希望，今天鎮民代表陳國展再度為民請命，要求北斗鎮灌溉溝渠重新納入水利灌排系統...

聖誕節到了！興大園藝系新種「愛神」聖誕紅獲雙項冠軍

中興大學園藝學系花卉創新育種研究室助理教授陳彥銘研究團隊，2019年開發台灣育成新花色聖誕紅品種「女神」，獲「最佳新品種...

偏鄉的無奈 彰化縣新設芳苑畜牧場惹居民今抗議

「我們抗爭到底，不要新設養雞場！」彰化縣芳苑鄉新生村將新設養雞場，100多名村民舉旗拉白布條反對，也把連署書送到縣政府，表達堅決反對，希望縣政府停止核發芳苑鄉畜牧場許可，並修改自治條例提高設場門檻。

走過修女從美抵台創大學之路 靜宜尋根之旅超感人

1920年主顧修女會派蓋夏姆姆與5位修女從美國坐船遠渡重洋，前往中國河南開封，1948年來台，創立靜宜大學等校學，過程篳...

強化垃圾分類觀念 台中環保局「資識王」挑戰即日開跑

台中市環保局舉辦「資源回收知識王」網路闖關遊戲，只要在限定時間內答對10道題目即闖關成功，再登錄基本資料，就有機會抽中7...

彰縣英文「愛的書庫」揭幕 10校喜閱

彰化縣的國中小學需要英文優良讀物，縣府媒合財團法人頂新和德文教基金會捐贈130萬元，購買240箱、共8400冊書籍送給1...

中市20家老福機構 年底開課

為延緩長者老化，中市推「預防及延緩長輩失能方案」，有20家老人福利機構參與，今年底開課，安排12周課程包括肌力強化運動、...

親子館、公托少 盧秀燕拚10倍增

台中市的親子館原本少得可憐，之前29區共用4處，公托也僅5處，台中市長盧秀燕表示，目前已「倍增」，但要求跨局處再全面盤點...

熱門新聞

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

瘋狂高雄100周年慶 12月起每2小時抽 i phone 、Gogoro

為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

嘉市火車站前新設2組違規取締照相 未暫停禮讓行人要罰

北捷車廂驚見老鼠影片瘋傳 捷警澄清：前年舊聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。