偏鄉的無奈 彰化縣新設芳苑畜牧場惹居民今抗議

「我們抗爭到底，不要新設養雞場！」彰化縣芳苑鄉新生村將新設養雞場，100多名村民舉旗拉白布條反對，也把連署書送到縣政府，表達堅決反對，希望縣政府停止核發芳苑鄉畜牧場許可，並修改自治條例提高設場門檻。

新生村民100多人一早到養雞場外面集合，高舉抗議旗幟和喊口號。村長吳克修說，芳苑鄉偏遠，地價相對低廉，很多外地人到芳苑買地新設畜牧場，新生村至少30處養雞場，村民反對再增設，但不會兩套標準，將繼續要求既有養雞場做好汙染防制。

王功國小校長謝格倫住新生社區，也參加抗議活動。他表示，全台每兩個雞蛋，有一個來自彰化縣西南角鄉鎮，芳苑鄉是其中最大的養雞地點，政府應考量當地居民的健康與居住權，採取畜牧場及飼養數量的總量管制，別讓養雞場包圍社區。

參加抗議的村民認為，外縣市自治條例規定，畜牧場應距離住宅500公尺，彰化縣僅規定350公尺，未免寬鬆，現有畜牧場周邊雖有住家卻是大農舍，因此給予外地人申請興建畜牧場的空間，令在地民眾不安的是，買地的往往是外地財團，賺走了錢，汙染留給芳苑鄉，太不公平。

吳克修表示，據了解，新設養雞場面積約2000坪，飼養2萬隻蛋雞，養雞場申設人保證採用先進科技做好汙染防制，絕不影響地方環境，但地方居民實在不願意增加養雞場，已經存在的大家沒辦法改變事實，至於新設的「免談」。