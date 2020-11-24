走過修女從美抵台創大學之路 靜宜尋根之旅超感人

1920年主顧修女會派蓋夏姆姆與5位修女從美國坐船遠渡重洋，前往中國河南開封，1948年來台，創立靜宜大學等校學，過程篳路藍縷；今年是修女們「來華福傳100週年」，學校展開「尋根之旅」，找出蓋夏姆姆與18位主顧修女來台中路線，體驗「難行要行」的生命旅程故事。

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文說，1920年主顧修女會派遣靜宜創辦人蓋夏姆姆與5位修女從美國到中國河南開封，從事福傳與教育使命；1948年蓋夏姆姆帶18位主顧修女會及主顧傳教修女會修女們到台灣，創辦靜宜大學，陸續建立德蘭及蘆葦啟智中心、奇蹟之家等社會服務事業。

從無到有，過程遇到許多困難，但修女們堅忍不拔，絕不放棄，為教育與弱勢族群貢獻心力。這次展開「主顧徒步尋根之旅」，走過蓋夏姆姆和修女們到台中創辦教育事業所待過的地方，期望激勵並喚起愛主、愛人及福傳的熱火，傳承先賢修女的精神。

主顧修女會馬修女表示，蓋夏姆姆當年無法將所有修女帶離中國，是她最痛苦的決定，到台灣後從很狹小居住地開始教育與福傳工作；她罹患先天性心臟病，但不曾因病懈怠，36年沒回自己的國家；且即便面臨會務、財務等難關，未稍減辦教育，拯救人靈的堅志，在流離顛沛困境中創立「主顧傳教修女會」，及現擁有1萬2000名學生的靜宜大學。

修女、靜宜師生與校友、教友近日展開有意義的「尋根」，起點是台中主教座堂進行感恩彌撒，前往修女們初到台中的「民權路落腳處」，這也是唯一被保留下來的舊建築。

隨後到昔日自由路「靜宜女子英語專校」、復興路「靜宜女子文理學院」、「主顧傳教修女會會院」及「育德幼稚園」舊址，雖大部分房子已改建，但都是正確的地理位置，透過解說員照片與資料懷想蓋夏姆姆等修女走過的路程。