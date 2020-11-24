林佳龍、企業暖心收購 東勢木瓜農感動善人比較多

果農劉逸威在東勢果園的木瓜，日前遭人以刀割下丟棄，損失慘重，交通部長林佳龍在臉書看見訊息後加入團購，進而有企業保價收購木瓜，劉逸威感動說，善人還是比較多。

劉逸威本在市區擔任廚師工作，去年7月父親檢查罹癌，他為照顧病父返鄉，承租河川地跟父親學習種木瓜，約500多棵，但結實累累的木瓜，卻遭人慘下毒手，以刀將木瓜割下丟棄。

新聞報導後，東勢在地青年劉晏智夫妻在臉書發起號召團購，林佳龍在臉書看到後也加入團購，一次購入12箱，在親友分享下輾轉引介南仁湖企業加入收購行列。

林佳龍幕僚說，林佳龍看到青農的故事和木瓜時，團購了「一打」，原以為一打12顆，他說要多多益善於是訂了12箱，和親友們及辦公室同仁分享。

林佳龍幕僚說，擔心大家會以為青木瓜放久可以當水果的木瓜吃，等青木瓜到貨後，會在臉書請大家提供青木瓜涼拌或燉湯以外的新吃法，也讓林佳龍太太廖婉如參考食譜，料理享用。

南仁湖企業協理黃秋玉也前往木瓜園勘查，以保價收購的方式，下訂1000斤。黃秋玉指出，南仁湖企業目前共有中壢、西螺、古坑、東山、關廟等服務區，服務區內設有自營餐飲櫃，青木瓜預計將作成青木瓜排骨湯、涼拌青木瓜絲，供民眾享用。

黃秋玉說，劉逸威的木瓜園被破壞，新聞播出後許多人關心，希望透過實際行動，讓他對社會光明面更有感受。

劉逸威幸福地說，「社會有好人也有壞人，善人還是比較多」。劉逸威表示，木瓜收購後所剩不多，明年預計改種燕窩果。

東勢警分局偵辦木瓜園破壞案，因果園位於水利地上，警方調閱河川局監視器，以及周邊路口監視器，以影像追人，清查可疑人物，加強查訪，要找出割木瓜的凶手。