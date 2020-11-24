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女版鋼鐵人！最強里長摔車骨折裝純鈦鋼板繼續為民服務

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師劉柏毅說明，里長顏寶玉接受純鈦鋼板固定肋骨手術（紅圈處），術後3天即出院為民服務。圖／亞大醫院提供
醫師劉柏毅說明，里長顏寶玉接受純鈦鋼板固定肋骨手術（紅圈處），術後3天即出院為民服務。圖／亞大醫院提供

台中市烏日區里長顏寶玉日前騎車不慎「犁田」，導致右胸6根肋骨斷裂，肝臟也有撕裂傷，她想盡快返回工作崗位服務里民，經醫師評估肝臟撕裂傷穩定後，接受醫師建議採用純鈦鋼板固定肋骨手術，術後3天即出院為民服務，里民見狀直誇「女版鋼鐵人！」

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，患者日前急診到院時，右邊肋骨第五根至第十根骨折錯位，肝臟也有撕裂情形，立即安排住院治療。

顏寶玉說，雖然右胸相當疼痛，但因社區公務繁多，且許多親友都十分關切，她不希望因傷勢影響工作，因此詢問醫師「怎樣治療最快？」經溝通討論後決定接受肋骨固定手術治療，術後第三天就出院返家，也盡力配合心肺復健，希望能在短時間內「恢復100分狀態」。

劉柏毅說明，人體肋骨總共有12對、24根，最常發生骨折位置在第四根到第九根，單純肋骨骨折的患者會建議無須動刀，配合復建及疼痛控制，3個月左右骨頭自行生長癒合，但若多處肋骨骨折恐易引發氣胸、血胸、呼吸衰竭等併發症，建議積極治療，縮短復原時間。

劉柏毅強調，患者抵達急診時多根肋骨錯位、胸壁塌陷、肝臟撕裂傷，呼吸相當急促，且疼痛指數高達7至8分，經加護病房觀察評估肝臟裂傷穩定後，安排肋骨固定手術，將斷裂錯位的肋骨復位，以純鈦鋼板固定肋骨，癒合後不需拆除，大幅降低病人疼痛、減少肺炎風險，手術後約2至3天即可出院。

劉柏毅提醒，肋骨固定手術適用於四根以上肋骨斷裂合併錯位、疼痛指數超過6分、胸廓畸形、合併大量氣血胸、呼吸衰竭、肋骨癒合不良造成慢性疼痛等症狀，術後需配合心肺復健治療，才能恢復胸壁穩定性及改善呼吸功能，建議接受治療前需與醫師充分討論，選擇最適合的治療方式。

醫師劉柏毅（左）說明，里長顏寶玉（右）接受純鈦鋼板固定肋骨手術，術後3天即出院為民服務。圖／亞大醫院提供
醫師劉柏毅（左）說明，里長顏寶玉（右）接受純鈦鋼板固定肋骨手術，術後3天即出院為民服務。圖／亞大醫院提供

手術 醫師 骨折

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