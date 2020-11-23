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跨海視訊締盟約 南投市與日本栗原市締結姊妹市

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣南投市與日本栗原市今以視訊方式締結姊妹市盟約。記者賴香珊／攝影
南投縣南投市與日本栗原市今以視訊方式締結姊妹市盟約。記者賴香珊／攝影

南投縣南投市與日本栗原市從2016年簽署國際友好交流協定，南投市更原訂於今年8月赴日簽署姊妹市盟約，未料受疫情影響暫緩，而見國外疫情尚未趨緩，雙方索性改以視訊方式於今天正式締結姊妹市，未來將強化兩市互動交流。

南投市公所指出，日本栗原市因與南投市城鎮樣貌相似，且均地震災後復原等工作，就防災及救災經驗相互學習及分享，雙方因此在4年前成為友好城市，交流會議中決議加強兩市文化、經濟及教育深化交流，並進而簽署國際友好交流協定。

南投市長宋懷琳說，從3年前雙方開始排定安排體育及學術交流，彼此會互相派員來台或赴日互動，而原訂今年8月，由南投市前往栗原市進行締結姊妹市，未料竟受疫情影響，順延至今仍未能成行，最後討論改以視訊進行簽署姐妹市盟約。

而南投市公所今天正式與日本栗原市締結姊妹市盟約，栗原市長千葉健司在視訊中表示，台灣是日本非常重要的合作夥伴，雙方共享且尊重自由和民主等許多普遍價值觀，更在地震、疫情災害中雙方都互伸援手幫忙，促成更理想友好的關係。

此外，千葉健司也特別感謝南投市捐贈口罩1萬個，幫助栗原市度過疫情難關，盼雙方今後能越來越活躍在各領域進行交流，進一步加深雙方友好關係；宋懷琳也兩市之後能針對文化、經濟、教育及防救災等面向加強交流，並提升兩市情誼。

南投縣南投市與日本栗原市今以視訊方式締結姊妹市盟約。記者賴香珊／攝影
南投縣南投市與日本栗原市今以視訊方式締結姊妹市盟約。記者賴香珊／攝影
南投市長宋懷琳（左）和市代會主席張惠卿（右）向日方展示完成簽署的姊妹市盟約。記者賴香珊／攝影
南投市長宋懷琳（左）和市代會主席張惠卿（右）向日方展示完成簽署的姊妹市盟約。記者賴香珊／攝影
日本栗原市長千葉健司（左）及議長佐藤久義（右）展示完成簽署的姊妹市盟約。記者賴香珊／攝影
日本栗原市長千葉健司（左）及議長佐藤久義（右）展示完成簽署的姊妹市盟約。記者賴香珊／攝影

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