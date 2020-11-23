南投偏鄉沒眼科 友典、三夏公司慨捐巡迴醫療車

南投縣山地偏鄉醫療資源不足，就醫多仰賴地方衛生所，眼科、牙科等更得至鄰近市鎮才能治療，友典實業、三夏精機公司今為此聯合捐贈眼科巡迴醫療車、數位眼底攝影機，盼增添南投縣醫療能量，協助改善偏鄉醫療問題。

南投衛生局指出，縣內65歲以上人口近9萬人，占全縣人口18%，而老化、慢性病易引發白內障、黃斑部退化、視網膜病變等眼科疾病，但山地偏鄉多無眼科、牙科，就醫得赴鄰近市鎮，對長輩相當不便，而多仰賴巡迴醫療車至各衛生所。

南投縣長林明溱說，縣府雖籌措經費購置細隙燈顯微鏡、電腦驗光機、眼壓計、手持式眼底鏡、間接眼底鏡等眼科儀器，且每月至少1次至集集、名間、鹿谷、中寮、魚池、國姓等地衛生所提供眼科醫療服務，但巡迴頻率和設備仍不足。

此外，南投今年將推動全縣長輩眼科行為篩檢，但眼科交通工具和設備不足，而陷入窘境，三夏精機董事長曾旭立和友典實業總經理羅振裕獲知該狀況，今以曾母之名陳鶴捐贈總價達232萬元的眼科巡迴醫療車和數位眼底攝影機。