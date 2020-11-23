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竹山獨居阿嬤冬天燒水洗澡 地方善心捐助電熱水器
人間處處有溫暖，家住竹山仙公廟旁的獨居老人賴阿嬤，竟連晚澡的熱水器都沒有，，經由愛心團體華山基金會的勸募下，竹山國際青商會今天將一台電熱水器當作生日禮物，送暖給賴阿嬤同時也為她慶生，讓賴阿嬤感動不已。
時序立冬後，南投雖未大幅降溫，但竹山仍有獨居老人因租屋處沒有熱水器，只能在浴室門口燒熱水，再端進浴室盥洗使用，因為熱水有限，只能洗完頭再出來燒水洗澡，華山竹山天使站范站長說：「獨居長輩的需要不能等，我們想要提供長輩有尊嚴的晚年生活，更需要大家的關懷與支持。」
賴阿嬤說：「冬天時寒風下，以前都是頂著一頭濕髮燒水，常常冷得不舒服還因此感冒、提水時也曾跌倒；現在有了熱水器後就不用擔心了，謝謝大家的關心。」
竹山國際青商會表示，得知賴阿嬤在竹山租屋獨居了20年，竟然冬天還自己燒水洗澡，二話不說立刻會同青商幹部們，一同為阿嬤募集安裝電熱水器，不僅解決阿嬤當下的困境，希望未來能有更多的機會來協助獨居弱勢的長輩。
黃會長表示，一台熱水器並不算貴重，但唯有結合社區的力量、互相扶持，才能讓長者們安心地在地終老。
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