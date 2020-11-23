不推環狀線蔡其昌氣到想選市長 盧秀燕：市府努力爭取

國民黨台中市議員李榮鴻指出，立法院副院長説市長盧秀燕不做台中環狀線，讓他氣到想選市長來做。他問盧秀燕「到底有沒有反對台中環狀缐？」盧説，如果她反對當初就不會爭取軌道建設了。市府努力爭取，希望早日完成。

立法院副院長蔡其昌日前接受廣播節目專訪說:「為台中環狀線跟台中市長盧秀燕吵過架，盧秀燕不做，自己就要繼續吵」、「或許想一想用這個事情來宣布參選市長」。蔡其昌說，「海線鐵路雙軌化可以先做，這是鐵路改善，中央應該出錢，部長和院長都已經答應了。」

市議員李榮鴻在台中市議會市政總質詢中，詢問市長盧秀燕有沒有反對台中環狀線或海線鐵路雙軌化？

盧秀燕說，任何建設市府都在做、都支持，最重要是經費問題及核准問題，重大軌道運輸建設必須由中央核准地方才能做，她當立委的時候台中鐵路高架化就已完成，如果反對軌道相關建設，當初就不會爭取。台中山海環線拖很多年了，只要能推市府一定要推，市府努力爭取，也希望都能完成。

市議員李榮鴻說，海線鐵路雙軌高架化很重要，根據目前海線鐵路雙軌化部分平面部分高架的版本，總經費344.75億，最新的經費分配比例為「中央負擔218.62億、地方126.13億」雖然台中市要負擔的比例稍有下降為36.6%(先前為47.3%)，但反觀嘉義市鐵路高架化計畫總經費238.98億，嘉義市只負擔38.33億(只負擔16%)。台南市區鐵路地下化計畫總經費293.6億元，台南市政府只負擔36.7億元(只負擔12%)，台中市的負擔比例比別人高很多。

鐵道是台鐵的資產，建設不該分藍綠、不該分黨派，海線鐵路雙軌化建設經費應該由中央負擔。

交通局長葉昭甫說，目前交通部還沒有核准，海線鐵路雙軌化過去要台中市負擔將近一半的經費，現在的版本雖然負擔少一點、但還是很高，且各縣市補助的比例都不一樣，市政府持續交爭取，希望交通部多支持台中市。

另市議員李榮鴻關切大甲火車站前廣場景觀營造工程進度，要求相關經費盡速到位。建設局長陳大田說，大甲火車站前廣場景觀營造現由市府各機關依短中長期規劃合力執行，建設局10月底啟動委外規劃設計發包，營造日式宿舍群及老樹咖啡廣場特色吸引文創市集或商業進駐，成為海線地區老屋老樹廣場活化利用的典範，經費概估3500萬，中期方案經費概估1200萬，將協調排除站前承租及佔用戶，規劃公車長廊站體、移設iBike及新增店鋪，聚集廣場人潮，長期方案則要活化利用火車站周邊公三及機四用地。

市長盧秀燕表示，大甲火車站是大甲的門面，過去交通混亂，李榮鴻多次向她爭取，大甲車站前方的小停車場、後方大型停車場及跨站天橋都已完工。

接下來要推動站前廣場的改善，第一期3000多萬元經費已經動用預備金處理，接下來還會有1200萬經費的中期方案，市府會接著做，市府會徹底改善大甲門面，預算一定會到位。