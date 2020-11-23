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影／議員籲加速74匝道周邊工程 盧秀燕：明年底解決聯外道

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員蘇柏興要求市府加速完成74號大里草湖交流道相關工程。記者陳秋雲/攝影
台中市議員蘇柏興要求市府加速完成74號大里草湖交流道相關工程。記者陳秋雲/攝影

台中市議員蘇柏興關心74號大里草湖交流道相關工程，他強調，市長盧秀燕選舉時和他一起列為共同政見，他希望市府早日兌現。

蘇柏興指出，74號快速道路帶給中部民眾莫大的方便，但大里地區的匝道太少，尤其草湖一帶民眾未蒙其利。蘇多年來向市府建議增建草湖匝道，還被戲稱綽號「74號仔」。

市長盧秀燕指出，為紓解台中市大里、霧峰的交通，地方爭取已久的台74線大里草湖交流道今年8月由中央動工，預計2022年完工。

另市府已協調全數130位地主同意協議價購及完成用地取得，配合加速闢設橋下平面道路，其中銜接中山路到台中軟體科學園區的路段，預計明年底完工，未來通車後將紓解台3線交通負荷，解決大里、霧峰地區及軟體園區聯外交通問題。

盧秀燕 台中市

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