影／議員籲加速74匝道周邊工程 盧秀燕：明年底解決聯外道
台中市議員蘇柏興關心74號大里草湖交流道相關工程，他強調，市長盧秀燕選舉時和他一起列為共同政見，他希望市府早日兌現。
蘇柏興指出，74號快速道路帶給中部民眾莫大的方便，但大里地區的匝道太少，尤其草湖一帶民眾未蒙其利。蘇多年來向市府建議增建草湖匝道，還被戲稱綽號「74號仔」。
市長盧秀燕指出，為紓解台中市大里、霧峰的交通，地方爭取已久的台74線大里草湖交流道今年8月由中央動工，預計2022年完工。
另市府已協調全數130位地主同意協議價購及完成用地取得，配合加速闢設橋下平面道路，其中銜接中山路到台中軟體科學園區的路段，預計明年底完工，未來通車後將紓解台3線交通負荷，解決大里、霧峰地區及軟體園區聯外交通問題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言