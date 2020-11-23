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鹿港烏魚季來了 彰化漁會每年賣出上千盒

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港養殖烏魚鮮美，價格也比較親民。記者林敬家／攝影
鹿港養殖烏魚鮮美，價格也比較親民。記者林敬家／攝影

每年冬至前後十日是捕烏魚的旺季，彰化海域聚集各地捕烏漁船圍捕烏魚，彰化縣養殖烏魚子主要分布在鹿港與王功，鹿港診公所與彰化漁會將在12月6日舉行推廣活動，今天找來稻江科大餐飲系副教授吳文智指導，製作獨創的「烏魚子披薩」，窯烤披薩加上烤過之後的烏魚子，散發出的香氣四溢。

鹿港四季紅冬歡系列活動將舉辦「港邊烏魚樂時節」，今天活動現場還有大廚師示範用烏魚及台灣特有的烏魚子搭配西式料理，包括烏魚子義大利麵、煙燻烏魚子捲、普羅旺斯酥炸烏魚等料理。

鹿港鎮長許志宏表示，烏魚盛產期，中國東南沿海的烏魚會群集產卵洄游，路徑經過台灣海峽，到達鹿港附時，烏魚正值交配前最成熟階段，母烏的卵巢與公烏的魚鰾最飽滿，稱為正頭烏，是當季的佳肴美食，有人說鹿港烏魚子是台灣第一美味。

彰化漁會的前身也和烏魚子有關，日治時期日本人為了嚐食美味的烏魚子，1909年曾從長崎延聘烏魚子專家來鹿港教導烏魚子製作技術，設立烏魚子加工廠，催生台灣第一個漁會的產生，後來成立了鹿港漁業組合，現在為彰化區漁會，對地方影響深遠。

鹿港販賣的烏魚子特色是上頭帶有一塊腹肉，這樣的特徵成為鹿港在地烏魚子與進口的區別，彰化漁會每年賣出上千盒烏魚子，彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，鹿港養殖烏魚的鮮美程度已不遜於野生烏魚，價格也比較親民，希望大家能夠多多支持在地的漁業，同時烏魚營養價值極高，多吃魚有助健康。

鹿港四季紅冬歡系列活動壓軸「港邊烏魚樂時節」將於12月6日在公會堂廣場盛大推出，今天舉行宣傳活動。記者林敬家／攝影
鹿港四季紅冬歡系列活動壓軸「港邊烏魚樂時節」將於12月6日在公會堂廣場盛大推出，今天舉行宣傳活動。記者林敬家／攝影
廚師示範烏魚子搭配西式料理「烏魚子披薩」，香氣四溢。記者林敬家／攝影
廚師示範烏魚子搭配西式料理「烏魚子披薩」，香氣四溢。記者林敬家／攝影
廚師示範烏魚子搭配西式料理。記者林敬家／攝影
廚師示範烏魚子搭配西式料理。記者林敬家／攝影

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