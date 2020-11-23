人口少議員籲健全幼托 盧秀燕：公托10倍增公幼增雙倍

台中市今年1月到10月出生人數為1萬5708人，死亡人數為1萬4519人，自然增加數1189人、折合年自然增加率為正千分之0.42，台中市議員張廖乃綸說，台中市還沒出現負增加率，但人口減少持續拉警報，市政府不能輕忽。

張廖乃綸說，盧秀燕上任不到2年開辦9處公托，是前市府4年任內的4.5倍，收托數增加217人，是前市府3.4倍，明年度規劃增設29家公托中心及公托家園，增加收托780多名幼兒。

公幼部分，109學年度全台中市公立幼兒園核定招生總人數為1萬9206人，實際招生數為1萬7038人，有超過一成的缺額。

市長盧秀燕指出，市府已設置14處公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，提供380名嬰幼兒平價的日間托育服務，且已盤點閒置用地約40多處，預計2022年擴充至50處，讓小朋友得到完善照顧，家長拚事業無後顧之憂。

她說，另有關公幼倍增推動進度，教育局長楊振昇指出，市府採公立幼兒園、非營利幼兒園並進，公幼104至107學年度增設90班，目前108至109學年度已增設131班，未來110、111學年度，也持續利用學校空間、教室與場館加速推動，朝向180班的目標邁進。

盧秀燕感謝張廖乃綸長期關心幼托福利及相關建設，也感謝張廖乃綸積極盤點閒置空間，催生西屯區第一座親子館暨公托中心設在何厝公有市場內。