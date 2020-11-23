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中捷斷軸誰負責？ 藍綠議員看法不同

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

「中捷斷軸誰該出面道歉？」台中捷運剛上路就出現車廂連結器軸心斷裂，民進黨市議員23日在議會總質詢時，要求市府及市長盧秀燕向市民道歉。不過，國民黨議員則認為「剛買的車出現問題，當然要找原車廠究責」，更認為川崎重工在美國、日本都曾出現捷運車廂故障等問題，要求川崎負責。

市議員李中說：「川崎不能只是更換連接器零件就沒事！」應回歸科學看問題。一個半永久連結器軸心用不到幾天就斷裂，必須找出原因，除了在何種拉力下會斷裂外，到底是材質有問題、或是否有偷工減料之嫌等，都要查清楚。張瀞分則表示，剛買的新車（廂）才上路沒多久就發生問題，車廠當然要負責。

張廖乃綸、李中等人指出，此一車廂早在8年前就預購；而川崎重工在美國、日本捷運都發生類似車廂故障事件，川崎董事長還率公司高層出面向民眾道歉，可見並非單一事件；不能只以「以前沒有發生過」，就輕忽帶過；市府要求的檢查報告不能只是更換零件、檢測通過後就沒事，要找出原因並確定責任。

不過，綠營議員則批評市府一再強調「安全無虞」就急著試營運，卻發生這麼大的安全問題，市議員江肇國形容就是「交通史上最大的錯誤」，盧秀燕應該出面向市民道歉。試營運可以容錯，目的在找出營運管理的相關問題，但不能發生安全上的嚴重問題。

綠議員蔡耀頡、李天生、曾朝榮、賴佳微、張家銨等則追問交通局長葉昭甫、中捷董事長林志盈、總經理莊明聰，到底有無危機發生時的標準作業流程（SOP）？為何叫那麼多人去「推車廂」。曾任北捷副總的莊明聰回答說，危機處理都有SOP，連接器軸心斷裂時，是他下令推車以儘速排除現場問題。

盧秀燕答覆議員質詢時說，綠線屬全自動系統，一發現異場即會停駛，就是要確保民眾安全。葉昭甫答詢說，此次事件會要求公正第三方會同川崎、北捷、中捷等，進行詳細檢查，並於一周左右提出報告。

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台中捷運 車廂 盧秀燕

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