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大甲鐵砧山被偷倒大量廢棄物 中市議員籲重懲遏止

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員吳敏濟今天和環保局人員，到鐵砧山查看被偷倒的廢棄物。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟今天和環保局人員，到鐵砧山查看被偷倒的廢棄物。圖／台中市議員吳敏濟提供

台中市大甲鐵砧山改造工程完工後，吸引大批遊客和附近民眾上山遊憩，但環山道路旁山溝卻發現被傾倒大量建築廢棄物，台中市議員吳敏濟今天召集相關單位會勘，要求環保局加強稽查，對偷倒者施以重罰，並督促台中市風景區管理所加強管理。

吳敏濟說，在鐵砧山風景區偷倒廢棄物行為極其惡劣，廢棄物可能沿著山溝汙染下游環境，也威脅遊客安全，環保局應該追查予以重罰，並要求地主清除廢棄物。

台中市環保局環境稽查大隊表示，本月5日在鐵砧山發現廢棄物後，已派員進行廢棄物分析，初步認定為建築廢棄土，6日即裝設監視器監控，目前未查獲偷倒者，廢棄物數量也未增加。研判作案者應是利用深夜，在山溝邊傾倒了就走。

環保局表示，廢棄物棄置地點是國產署與私人所有地，環保局本月15日已行文該署要求清除，並加強管理所轄土地，今天現場勘查，環保局在當地拉起封鎖線，提醒遊客勿接近以免發生危險。

台中市議員吳敏濟今天和環保局人員，到鐵砧山查看被偷倒的廢棄物。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟今天和環保局人員，到鐵砧山查看被偷倒的廢棄物。圖／台中市議員吳敏濟提供

廢棄物 台中市 鐵砧山

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