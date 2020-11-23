大甲鐵砧山被偷倒大量廢棄物 中市議員籲重懲遏止

台中市大甲鐵砧山改造工程完工後，吸引大批遊客和附近民眾上山遊憩，但環山道路旁山溝卻發現被傾倒大量建築廢棄物，台中市議員吳敏濟今天召集相關單位會勘，要求環保局加強稽查，對偷倒者施以重罰，並督促台中市風景區管理所加強管理。

吳敏濟說，在鐵砧山風景區偷倒廢棄物行為極其惡劣，廢棄物可能沿著山溝汙染下游環境，也威脅遊客安全，環保局應該追查予以重罰，並要求地主清除廢棄物。

台中市環保局環境稽查大隊表示，本月5日在鐵砧山發現廢棄物後，已派員進行廢棄物分析，初步認定為建築廢棄土，6日即裝設監視器監控，目前未查獲偷倒者，廢棄物數量也未增加。研判作案者應是利用深夜，在山溝邊傾倒了就走。