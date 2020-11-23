聽新聞
test
0:00 / 0:00
大甲鐵砧山被偷倒大量廢棄物 中市議員籲重懲遏止
台中市大甲鐵砧山改造工程完工後，吸引大批遊客和附近民眾上山遊憩，但環山道路旁山溝卻發現被傾倒大量建築廢棄物，台中市議員吳敏濟今天召集相關單位會勘，要求環保局加強稽查，對偷倒者施以重罰，並督促台中市風景區管理所加強管理。
吳敏濟說，在鐵砧山風景區偷倒廢棄物行為極其惡劣，廢棄物可能沿著山溝汙染下游環境，也威脅遊客安全，環保局應該追查予以重罰，並要求地主清除廢棄物。
台中市環保局環境稽查大隊表示，本月5日在鐵砧山發現廢棄物後，已派員進行廢棄物分析，初步認定為建築廢棄土，6日即裝設監視器監控，目前未查獲偷倒者，廢棄物數量也未增加。研判作案者應是利用深夜，在山溝邊傾倒了就走。
環保局表示，廢棄物棄置地點是國產署與私人所有地，環保局本月15日已行文該署要求清除，並加強管理所轄土地，今天現場勘查，環保局在當地拉起封鎖線，提醒遊客勿接近以免發生危險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言