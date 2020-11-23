園藝高手面授三要訣 多肉植物種得活又久

多肉植物胖胖體型有療癒感，成為手做田園盆栽的新寵，今天110名婦女到彰化縣溪湖鎮公所禮堂，參加綠美化園藝療癒課程，現場組合多肉植物小盆栽，同時學習照顧多肉植物的方法，讓小盆栽健康成長，得以療育照顧者身心。

社團法人彰化縣田尾公路花園協會理事張鑫源先解說照顧方法，植物需要陽光、空氣、水，照顧多肉植物有三要訣，適合放在通風良好的室外屋簷下，光線明亮又不會直接日曬，視盆栽表土濕潤度，每7至14天最多澆100CC的清水。

縣長王惠美和溪湖鎮長黃瑞珠、溪湖鎮農會總幹事陳金源、前立法委員鄭汝芬等人，都參加園藝療癒課程，當場動手組合盆栽，先在盆底放防蟲墊片，再放入九分滿培養土，多肉植物移盆到組合盆栽的盆裡，上面鋪日本進口赤玉土，再放彩色水草、小柵欄和蘑菇裝飾，多肉植物組合盆栽大功告成。

「現代婦女是『三明治』族群。」王惠美說，婦女上有公婆和父母，下有子女，無論是不是職業婦女，大家都承受小的生活壓力，到了孩子長大離家求學，婦女進入空巢期和生理期改變，容易出現睡眠障礙等問題，如有類似園藝等興趣寄情冶性，可適度放鬆身心，達到療癒身心靈的效果。