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彰化農會倉庫修復經費沒著落 提土地分割跨部會申請

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市農業倉庫走過百年，4年前經強拆被緊急搶救只剩二分之一建物，仍再等工程經費。記者林敬家／攝影
彰化市農業倉庫走過百年，4年前經強拆被緊急搶救只剩二分之一建物，仍再等工程經費。記者林敬家／攝影

彰化市農業倉庫走過百年，4年前經強拆被緊急搶救只剩二分之一建物，斷垣殘壁想要蓋回來有困難，歷經多年修復規劃設計雖完成，但規畫的新建構造物不屬於於古蹟本體，文化局協助申請文化部修復經費被打回票，所有權人市農會因此提送文資審議大會劃定古蹟土地明確範圍，上星期通過審議，希望有助於提高中央跨部會補助的機會。

彰化市農業倉庫建於1923年，占地約255平方公尺，是全台少數保留下來的太子樓式農業穀倉，但2016年間被視為危樓，在拆除過程被地方團體搶救下來，縣府登錄為縣定古蹟，倉庫的主體建築已被拆到不剩一半，長時間歷經風吹日曬，農會員工上班進出心驚，地方籲盡速活化，但工程款還沒有著落。

彰化市農會總幹事白閔傑說，倉庫當初被拆到只剩一半，若將拆的部分蓋回來恐怕已非原汁原味，因此規畫將殘存的建物保留修復，另再一旁蓋新建物作為到覽解說的場域以及農特產品展售等，並以廊道串聯讓新舊並陳，還規劃架設透明電梯，讓參觀者可以從上俯視看到倉庫樣貌。

但當初倉庫建物登錄為縣定古蹟，沒有作土地實測分割，先前向文資局申請工程款，經審查新建構造物並非屬於古蹟本體不符文資保存法，無從補助經費，須明確定出新構和修復範圍，市農會今年10月提送古蹟定著土地的範圍，彰化縣府文資審議會議11月20日通過審議。

彰化文化局長張雀芬說，彰化市農業倉庫公告縣定古蹟時，土地地號沒明確分割，之後將劃定適當範圍包括舊建物及新蓋建物區域，附近土地開發未來仍須符合文資法，不得破壞古蹟建築或影響觀覽的通道，市農會須實測地號與面積後再提送下次審議確定範圍。

彰化市農業倉庫走過百年，4年前經強拆被緊急搶救只剩二分之一建物，仍再等工程經費。記者林敬家／攝影
彰化市農業倉庫走過百年，4年前經強拆被緊急搶救只剩二分之一建物，仍再等工程經費。記者林敬家／攝影

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