竹山也有座垃圾山！ 清潔隊落實分類除臭灑水降溫

竹山鎮3年來的家戶垃無法外運，不但累積近4萬公噸垃圾，垃圾暫置場早已堆滿成小山，為讓垃圾所產生出來的惡臭、污水、沼氣，避免再發生草屯垃圾場大火，竹山清潔隊指出，十多年來長期建立民眾垃圾分類觀念外，也建立每日灑水、降溫及除臭的SOP。

竹山清潔隊指出，竹山是一個僅5萬人的鄉鎮，每日可產生垃圾22公噸，再加上7公噸的廚餘，4年多前，還可以靠外運到外縣市焚化爐，讓位在清水溪畔的垃圾暫置場壓在6000、7000公噸，當時仰賴外縣市代燒垃圾的模式，勉強處理問題，但代燒垃圾還要「看人臉色」，但近3年來，垃圾無法外運下，已逐漸累積到近4萬公噸。

以竹山為例，占地2.8公頃的暫置場，早已堆滿成山，為降低廚餘污水產生，針對廚餘再利用，不但成為國內各清潔隊學習的目標，將廚餘發酵轉化為原料，混合廢木及土壤改良劑為堆肥有機土，今年開闢花卉種苗溫室，種出城鎮花園所需的花苗，每月底都送給鎮民領取，讓廚餘利用率達到百分百。