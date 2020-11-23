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中捷18列車廂全體驗 中巿藍議員：應無限期推遲通車日

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧（右）與顏莉敏曾質詢神戶製鋼所偽造零件強度數據，供應廠商就有川崎。圖／黃馨慧提供
台中市議員黃馨慧（右）與顏莉敏曾質詢神戶製鋼所偽造零件強度數據，供應廠商就有川崎。圖／黃馨慧提供

台中捷運綠線列車車廂連結器斷裂，引發安全疑慮。台中市議員黃馨慧表示，2017年日本鋼鐵大廠神戶製鋼所（Kobe Steel）傳出偽造鋁、銅零件的強度及耐用度數據，台中捷運電聯車的製造商「川崎重工」也赫然在列。既然盧秀燕市長強調「安全至上」，不要只是連結器「單點」找問題，應盡速展開18列車廂全面體驗，並且無限期推遲通車日期。

國民黨議員黃馨慧表示，她曾質詢交通局前局長王義川，他當時回應「製造商川崎重工會自行抽樣材料送檢外，北市捷運局派駐日本生產現場工程人員也會進行材料抽樣，所有送驗的報告結果，都符合試驗標準及契約規定，沒有不合格的材料。」如今試營運連結器斷裂是「從來沒有發生過的事」，並表示零件來自於美國，那當年川崎、北捷及交通局到底送驗了幾種材料、屬於配件或重要零件？川崎採購的國外零件有無檢測報告？中捷應「公布全部檢驗結果」以昭公信！

黃馨慧強調，台中捷運試營運6天就發生重大安全事故，當初交通局初勘、交通部勘是否有未盡事宜，勉強試營運？市府對重大工程自訂KPI，只求快速完工、卻忽略品質，如果沒有安全的通車日期，萬一通車後又喊停有何意義？

黃馨慧說，不論川崎重工當初提供何種材料送驗，既然已發生「從來沒發生過」的安全事件，要求市府非單點找尋問題，立即展開中捷18列車廂全面體驗、並無限期推遲通車日期！

台中捷運 車廂

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