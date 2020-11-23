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草屯垃圾山燒出老問題 林明溱籲中央加速去化

中央社 / 南投縣23日電

南投縣草屯鎮垃圾場火警明火熄滅，持續灌水降溫，南投縣長林明溱今天慰勞救災人員，並呼籲中央加速去化全縣堆積的垃圾，也懇請外縣市提供焚化容量，10公噸、20公噸都好。

草屯鎮垃圾轉運暫置場20日凌晨起火燃燒，惡臭飄到草屯、南投市、名間鄉、中寮鄉與台中市霧峰區等地，經南投縣消防局、環保局、水利署、消防署、環保署、草屯鎮公所等單位全力灌救及支援，明火昨天熄滅，白煙也減少許多，人員持續留守並噴水降溫防止復燃。

縣長林明溱、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、國民黨立法委員許淑華及馬文君、草屯鎮長簡景賢等人今天到場了解後續並慰勞人員，林明溱說，請中央加速協調垃圾去化地點，儘早外運妥善處理，不要讓居民在垃圾山去化前仍要擔心大火再現。

林明溱表示，南投縣政府除將更積極加強資源垃圾綠能永續處理中心方案推動，也懇請全國各縣市政府提供垃圾焚化容量，每天10公噸、20公噸都好，不嫌少，協助南投縣去化大量無處可去的陳年垃圾。

蔡培慧表示，火警後每天到場協調事宜，雖然火勢控制，但垃圾累積4、5萬公噸，量體太大，內部溫度高易悶燒，請環保署運用熱顯像儀器監控溫度，及持續翻動垃圾灑水，同時位在草屯國小的行動空氣品質監控站維持運作，向環保署爭取的防毒面具含濾毒罐持續供應發放，請有需要人員主動到現場指揮辦公室索取。

蔡培慧說，垃圾處理是共同問題，她曾考察其他國家環保處理機制，南投縣垃圾處理未來應結合綠能及科技，讓垃圾變能源；鎮民非常關心後續移除，她本週將與環保署、縣府環保局、鎮公所等單位討論，透過地方提報計畫、中央經費到位，解決草屯垃圾山問題。

許淑華說，南投縣無焚化爐，長期面臨垃圾堆積問題，她除協助這次垃圾處理計畫經費，也盼環保署正視南投縣無焚化爐的困境，應該本著中央權責，積極調度各縣市焚化爐資源，並依法將生活垃圾納為焚化爐第一優先處理順位，共同合作解決南投縣垃圾處理難題。

馬文君贈送一批防護面罩給現場人員，她說，現階段最重要是再進一步控制垃圾悶燒及空氣污染，消防局配合環保局調派挖土機持續清運並灌水，消防員及義消採輪班方式作業，感謝清潔隊、警義消等單位投入救災，也請附近民眾外出戴口罩。

許淑華與馬文君都指出，南投10多年前配合中央政策停建大型焚化爐，垃圾去處應由環保署主動協調運到外縣市焚化爐，不要再把問題留給地方政府。

焚化爐 環保署 林明溱

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