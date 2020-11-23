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台中燙平道路專案里程碑 今突破500條共長244公里
台中市長盧秀燕上任推動「道路燙平」專案，建設局長陳大田今指出，燙平路段已突破500條、長達224公里。
陳大田表示，建設局以每年燙平100公里道路為目標，燙平專案均衡涵蓋山、海、屯、市區，除投入市府預算，另積極向中央爭取前瞻計畫補助，1去年與今年分獲中央0.83億元及1.9億元補助，明年已提早啟動提案前置作業。台中市道路考評獲內政部營建署直轄市組「優等」。
建設局指出，燙平專案施工同步進行孔蓋下地、汰換老舊管線、協調建案管線、齊平設置排水溝蓋、改善路基及無障礙設施等，減少重複開挖，大幅提升道路平整；另同時納入循環經濟觀念，推廣12米以下道路面層、底層及12米以上道路底層可使用再生瀝青，降低道路工程對環境衝擊，落實環保。
燙平施工期間因須封閉道路影響交通，施工前會舉辦地方說明會、張貼施工宣導單等方式宣導改道資訊，有義交協助指揮交通，降低用路人通行不便。
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