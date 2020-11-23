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轟川崎重工是慣犯 中巿藍營議員要社長出面道歉

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中（中）要求中捷列車製造廠川崎重工社長應出面向台中市民道歉。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中（中）要求中捷列車製造廠川崎重工社長應出面向台中市民道歉。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今日進行第二日總質詢，針對台中捷運綠線車廂連結器斷裂，國民黨議員李中要求川崎重工社長應親自向台中市民道歉，並責成交通局成立專業調查小組，納入材料與機械工程學專家，盡速向市民提出具體翔實調查報告，不能輕飄飄的一句「以前從來沒發生過」就打發。

李中指出，川崎重工日前面對中捷綠線車廂連結器斷裂，只有一句話「從來沒有發生過」解釋，這非常不負責任。目前已知的資料，2017年川崎重工製造的日本列車底盤車架發生裂紋，2018年川崎重工交付給華盛頓都市交通管理局的車輛，又爆出焊料、布線、連結器處理等問題，在車廂事件方面「「川崎重工已經是慣犯！」

李中說，如果連結器的材料是整塊的，那要追查材料是否在某些壓力、拉力下會產生不當變化，導致斷裂，如連結器的材料是拼接，那就要追查當時焊接製造的過程，這些都沒看到川崎提到。

李中表示，問題產生後，有部分人士將責任歸咎在中捷公司的維修上，這是倒果為因、不辨是非。首先，中捷是買家，賣家賣不好的東西且在保固期內，當然要向賣家追究責任。其次，中捷公司的日常檢修不會去做細部拆解，部分人士刻意上綱，這樣幫賣家把責任移轉到買家身上的作為「實在令人不解。」

另2017年日本鋼鐵大廠神戶製鋼所（Kobe Steel）傳出偽造鋁、銅零件的強度及耐用度數據，川崎重工替台中捷運綠線製造的車廂就是使用神戶製鋼所的材料，當年副議長顏莉敏與議員黃馨慧也提出質疑，現在發生連結器斷裂問題。他認為川崎重工出問題不是偶然。

李中強烈要求交通局即刻組成專案小組，將材料科學、機械工程學等外部專家學者納入，一定要做出類似日本國家交通安全委員會那樣的翔實調查，儘速向市民報告。另外，川崎重工的董事長也一定要親自出面向台中市民道歉！

台中捷運 車廂 神戶製鋼所

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