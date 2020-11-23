影／南投草屯垃圾山大火燒3天 官員、立委急視察

南投縣草屯鎮垃圾場20日凌晨發生大火，火勢延燒3天，昨下午才獲控制撲滅，但為避免復燃，現場人員仍持續監控，並以機具不斷灑水、翻動垃圾，行政院中部中心執行長蔡培慧、縣長林明溱、立委馬文君和許淑華等人今前往視察現況。

蔡表示，環保署已在現場成立「草屯掩埋場火災指揮中心」，她也連日到場與會討論救災，目前除運用環保署高科技的「熱顯像儀」監控溫度，持續翻動垃圾、灑水，避免悶燒復燃，位在草屯國小的「行動空氣品質監控站」也運作監測空汙。

林明溱則說，垃圾場火勢控制後將進入第3階段，也就是環保署補助草屯鎮公所經費辦理發包外運去化作業，但中央也坦承整個草屯垃圾山要去化到能接受程度須等到明年底，縣府將促請環保署協助人力儀器及經費，加強管控該垃圾場安全。

馬文君指出，南投縣配合中央政策在94年停止興建大型焚化爐計畫，由環保署主動協調南投垃圾至各縣市焚化爐處理，結果證明是事與願為，希望環保署加強找出去化南投縣垃圾的去處，不要再將問題留給缺錢無權手足無措的地方政府。

許淑華也說，環保署應加強監督各縣市政府垃圾焚化爐，依法將生活垃圾納為焚化爐第一優先處理順位，別讓有焚化爐的縣市先處理費用較高的事業廢棄物，使得像南投縣無焚化爐的生活垃圾無處外運，中央和地方應共同解決垃圾處理難題。

林也提到，草屯垃圾場旁停用多年的小型焚化爐，足以去化草屯鎮每天產生的60公噸垃圾，盼環保署協助縣府更新活化該爐，並加強綠能資源處理垃圾方案的推動，也懇請全國各縣市政府提供垃圾焚化容量，供南投縣去化仍無處處理的垃圾。