綠批試營運6天喊停創紀錄 盧秀燕：安全才通車

台中市議會今天進行定期會總質詢，民進黨8位議員猛轟中捷第17號列車車廂連結器軸心斷裂，議員大罵中捷創下交通史上記錄，試營運第6天就喊停，到底列車出問題有沒有SOP？竟然要求站務人員推車！接收財產時是否清點檢查確保安全？議員接力砲轟50分鐘。通局長葉昭甫、中捷董事長林志盈與總經理莊明聰三人從頭站到尾接招。市長盧秀燕強調，試營運是壓力測試，針對列車故障暫試營運，她向市民抱歉，強調安全是最高原則，不會搶通車。

議具蔡耀頡指出，依北捷驗，車廂間的連結器使用年限是8到10年，中捷在試營運6天就發生軸心斷裂，試營運暫停，他質疑中捷接收車廂時難道沒有清點檢查，確保安全？林志盈表示，這列車廂是從日本原裝進口，製造廠商川崎重工也表示「從來沒發生過這種事」。

蔡耀頡與李天生都質疑，市府是否在通車壓力下，草率行事？台中市長盧秀燕強調，絕對沒有通車壓力，在所有列車檢測未達安全標準前，不會通車。議員反問，但今天上午市府新聞稿指出，會評估11月30日恢復試營運。盧秀燕重申，安全是最高原則，不安全就不會通車，也提到試營運就是壓力測試，看到問題解決問題。

江肇國說安全是可以試的嗎？他說壓力測試是針對人流、票務、安保等，安全不應該是測試項目，必須保證安全才能試營運，試營運可以容錯，但不容許有安全問題，民眾不是白老鼠，乘客安全不能拿來測試！

江肇國指出，中捷綠線在11月16日開始試營運1個月，但中捷員工竟然是看到市府新聞稿才知道，中捷內部LINE指令還要求員工依新聞稿日期準備工作，他並質疑連暫停試營運在交通局或中捷官網都沒看到，讓員工罵個半死。林志盈說，中捷透過各種管道發布訊息。

議員曾朝榮、張家銨說，中捷是市民盼望已久的，中捷暫停試營運讓民眾對中捷的信任度降低，他要求市府與中捷應徹底找出問題，除非確保安全，否則不應該輕言通車。