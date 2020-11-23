中捷綠線列車全面安檢 最快30日後恢復試營運
台中捷運綠線發生列車異常後暫停試營運，台中捷運公司今天表示，18列車自今天起進行連結器牽引裝置軸心檢測，評估最快於30日後恢復試營運，12月7日前提出調查報告。
16日起試營運的台中捷運綠線在21日發生列車異常而暫停試營運，電聯車原廠商川崎重工於22日晚上向台北市捷運工程局及台中捷運公司提出連結器故障檢測期程報告。
中捷公司指出，川崎重工將自今日起至29日，進行18列車的連結器牽引裝置軸心拆卸，並委由第三方進行非破壞性超音波檢測作業，以檢測軸心是否有瑕疵；各列車非破壞性檢測結果若正常將進行運轉測試，若有瑕疵則須更換備品。
中捷公司表示，各列車檢測作業完成後，川崎重工須立即簽認個別檢測報告，若全車隊檢測及運轉測試都正常，中捷綠線最快可於11月30日後評估恢復試營運；若連結器牽引裝置軸心有瑕疵，將等備品到貨及更換進度，再決定恢復試營運時程。
中捷公司指出，廠商完成檢查作業後，將於12月7日前提出初步調查報告，確認這次事件為個案或通案；若為通案，廠商將提出下一階段改善計畫。
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