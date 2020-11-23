預防及延緩長輩失能 中市20家老人福利機構受訓中
台中市20家老人福利機構，參與推動「預防及延緩長輩失能」方案，今年9月開課，為期12周，課程正進行中，分為肌力強化運動、生活功能重建訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養與認知促進六大預防照護主題，協助機構內長輩，也希望機構業者了解重視，預防及延緩入住長輩失能。
台中市社會局表示，入住機構的長輩和社區長輩一樣，需要預防及延緩失能，因此委託弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系，首創將該計畫引進老人福利機構，增進機構長輩生活品質。
弘光大學輔導計畫主持人余靜佳主任表示，參與方案的老人福利機構，需先提供住民的身體狀況等資訊，由治療師規劃每周2小時課程，不同照護主題有不同的課程內容，包括體適能前測、基本上肢運動、口腔預防保健與練習口腔動作、終極密碼記憶遊戲、椅子健康操等多元內容，增加長輩的四肢活動及人際互動，預防及延緩失能；上課前7天和上課後14天，機構人員也要協助長輩做測量評量，確認課程效果。
台中市社會局希望透過公私協力，持續在老人福利機構推廣「預防及延緩長輩失能」方案，鼓勵業者導入多樣化的課程活動，提供入住長輩參加，達到預防及延緩失能失智的目標；社會局也持續鼓勵機構申請獎助安裝公安設備，包括(119火災通報裝置、自動撒水設備，修繕公安設施，老舊電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修，提升住民就養安全和品質。
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