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金馬獎最佳女主角頒獎感動人 二林泥地排球賽竟上片尾
剛出爐的金馬獎最佳女主角老牌演員陳淑芳的頒獎實況讓很多人感動到熱淚盈眶，而金馬網路直播影音最後片段也讓彰化縣二林鎮鄉親有「小驚喜」，今年二林的泥地排球賽竟上了鏡頭。
二林鎮長蔡詩傑今天在網路群組中分享連結網路金馬獎最佳女主角頒獎實況，並提醒在11分34秒時，出現的畫面是二林的于恩果園「和平」地景和泥田排球場景緻，還說「大家恭喜！」不少在地民眾也開心分享畫面。
蔡詩傑說，今年9月在二林鎮斗苑休閒農業區首度舉辦泥田排球賽畫面，竟意外出現在金馬網路直播影音最後一段「peace」片段，也許是農村正向的活動畫面吸引攝影愛好者引用，沒想到也讓在地社區受到鼓舞，明年他希望公所結合社區把收割稻田後的泥田排球賽辦得更大，吸引各多縣市民眾組隊參加，也關注到農村的正向力量。
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