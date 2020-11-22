快訊

這3名教授通過資格審 正式參選陽明交大首任校長

國道三號台南新化段5車追撞 一命危一輕傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多肉植物市集好療癒 成就美麗的意外

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉綠果園藝本周六日舉辦草地綠市集吸引上千人參加，草地綠市集召集人廖慧諭說，除了希望讓大家徜佯在多肉植物豐富療癒的世界，也讓大家從假日逛市集中充電找到力量。 記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾鄉綠果園藝本周六日舉辦草地綠市集吸引上千人參加，草地綠市集召集人廖慧諭說，除了希望讓大家徜佯在多肉植物豐富療癒的世界，也讓大家從假日逛市集中充電找到力量。 記者林宛諭／攝影

多肉植物有一大票粉絲，彰化縣田尾鄉綠果園藝本周六日舉辦草地綠市集吸引上千人參加，草地綠市集召集人廖慧諭說，除了希望讓大家徜佯在多肉植物豐富療癒的世界，也讓大家從假日逛市集中充電找到力量。

廖慧諭與好友護理師張佩瑜、廣告公司行銷的張瑞玲因為喜歡多肉植物而結緣，也因4年前「一個美麗的意外」開始她們跨縣市辦市集的活動，4年來已辦了13場，希望年底前可以完成15場綠市集活動。

廖慧諭說，一開始沒想到會吸引那麼多的多肉粉絲來參加，後來在粉絲鼓勵下一場一場的辦下來，未來希望辦到像國外的綠市集一樣，帶給大家很輕鬆的交流氛圍，感受慢活的愉快假日，也讓大家能在多肉世界中感受到達人的創意和力量。

張瑞玲說，他們很想改善一般市集的品質，在市集的交流，前提是希望市集展售的作品都要有手作創意，要有自己的特色，拒絕批發作品，所以希望更鼓勵在地青農參加交流。

草地綠市集吸引上千人參加，交流多肉植物的手作創意。 記者林宛諭／攝影
草地綠市集吸引上千人參加，交流多肉植物的手作創意。 記者林宛諭／攝影
草地綠市集吸引上千人參加，交流多肉植物的手作創意。 記者林宛諭／攝影
草地綠市集吸引上千人參加，交流多肉植物的手作創意。 記者林宛諭／攝影

多肉植物

延伸閱讀

國人瘋多肉植物！專家教你成為綠手指

相關新聞

彰化員林火車站設捐血室更方便 O型還不足庫存量

台中捐血中心11月5日起在彰化縣員林火車站設捐血室，捐血站成立後獲熱烈響應，有民眾還利用生日去捐血，捐血站護理師何梅寶說...

多肉植物市集好療癒 成就美麗的意外

多肉植物有一大票粉絲，彰化縣田尾鄉綠果園藝本周六日舉辦草地綠市集吸引上千人參加，草地綠市集召集人廖慧諭說，除了希望讓大家...

南投家扶兒少展才藝 舞獅、擊鼓、街舞樣樣會

家扶基金會南投家扶中心8年前針對受扶助兒少開辦才藝課程，更每年辦理成果發表會給予其演出平台，今天下午在南投縣埔里鎮仁愛公...

4片在台中取景取材 「台中製造」拿下金馬7獎項

第57屆金馬獎21日頒獎，台中市政府補助多部電影獲獎，包含「同學麥娜絲」獲最佳美術設計、最佳男配角，「刻在你心底的名字」...

中捷開通改變民眾生活思維！醫師有感：台中已經回不去了

台中捷運試營運以來，因為增加了不同的交通工具，許多人的思考跟著改變，並看好未來還會影響人們的生活。一位神經外科醫師在和友...

疫情衝擊募款 彰化家扶後援單位幫找資源下月園遊會

今年因逢新冠肺炎疫情，彰化家扶原本例行在年初開始擠羅密鼓辦理募款活動延宕，改在今天在舉辦彰化家扶後援團體歲末感恩活動，現...

小鎮藝術節圳頭戶外餐桌用餐 欣賞美景好人情

彰化縣二水鄉源泉社區連二周假日舉辦的小鎮藝術節，今天還有好戲上場，小旅行帶著大家「定向越野尋寶」，下午還有原舞曲文化藝術...

中捷列車連結器斷裂故障 蔡其昌：天佑台中未發生意外

昨天中午11點57分，中捷第17號列車出烏日高鐵站到尾軌調頭時，車廂間的半永久連結器軸心斷裂，中捷視為重大故障，昨晚宣布...

南投外籍移工趣味運動會 逾300移工同場競技爭冠

南投縣外籍移工趣味競賽運動會今在南投高中學生活動中心登場，逾300名菲律賓、泰國、越南及印尼等國移工參加，縣長林明溱到場...

川崎檢修中捷18輛列車 盧秀燕：寧願過度小心安全為上

台中捷運綠線昨有列車車廂連接器斷裂，視為重大故障，中捷緊急宣布暫停試營運。台中市長盧秀燕中午到中捷公司了解故障原因；她表...

男子跌倒成植物人 台中市議員吳敏濟找資源幫助這家人

台中外埔區鐵山里簡姓男子日前不慎跌倒顱內出血，術後成為植物人，家人雖不放棄，但安置護理之家長期負擔十分沈重，台中市議員吳...

「祝小綠綠早日康復」 中捷停駛市民加油鼓勵聲不斷

「辛苦了小綠綠」、「加油，祝小綠綠早日康復」，台中捷運因試營運發現異常，今暫停試營運，但從捷運公司公告至今，該公司的臉書...

熱門新聞

中捷日產車廂連接器軸心斷裂 中捷：美製零件 首次發生

中捷試營運6天喊停！細數中捷這6天發生大小事

北方三島海域開發風力發電 林右昌：想都別想我反對

綠線下月通車／明道中學：校車可減併24站點

陳淑芳奪金馬獎林右昌狂賀有洋葱 親愛的房客基隆拍攝

中捷開通改變民眾生活思維！醫師有感：台中已經回不去了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。