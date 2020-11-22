多肉植物市集好療癒 成就美麗的意外

多肉植物有一大票粉絲，彰化縣田尾鄉綠果園藝本周六日舉辦草地綠市集吸引上千人參加，草地綠市集召集人廖慧諭說，除了希望讓大家徜佯在多肉植物豐富療癒的世界，也讓大家從假日逛市集中充電找到力量。

廖慧諭與好友護理師張佩瑜、廣告公司行銷的張瑞玲因為喜歡多肉植物而結緣，也因4年前「一個美麗的意外」開始她們跨縣市辦市集的活動，4年來已辦了13場，希望年底前可以完成15場綠市集活動。

廖慧諭說，一開始沒想到會吸引那麼多的多肉粉絲來參加，後來在粉絲鼓勵下一場一場的辦下來，未來希望辦到像國外的綠市集一樣，帶給大家很輕鬆的交流氛圍，感受慢活的愉快假日，也讓大家能在多肉世界中感受到達人的創意和力量。