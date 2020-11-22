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草屯垃圾場火警患難見真情 民眾暖心供宵夜口罩

中央社 / 南投縣22日電

南投縣草屯鎮垃圾場火警明火已滅，今天下午白煙減少許多。民眾掛念救災人員夜晚餓肚子帶來點心，還有人擔心工作人員吸入髒空氣而提供愛心口罩環保署也調來百組防毒面具。

草屯鎮垃圾轉運暫置場20日凌晨起火燃燒，持續關心狀況的行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧連日到場協調事宜，她表示，行政院環境保護署成立草屯垃圾場火災指揮中心，過夜坐鎮、全力救災，有任何物資需求可直接向輪班待命人員提出，環保署全力支援。

蔡培慧說，協調水利署昨天、今天上午支援挖土機進埸，及移動式抽水機、水車，接管運轉提供大量水源加強灌水，環保署也緊急調度百組防毒面具含濾毒罐給現場人員，經相關單位全力搶救，明火已熄滅，下午剩少量白煙，為防止復燃，人員持續留守並噴水降溫。

蔡培慧表示，清潔隊轉述有草屯鄉親提供愛心口罩，昨天晚間也有人拿點心到火場，以免救災人員餓肚子，感謝縣民此時發揮友愛互助精神，這就是最美麗的台灣風貌，也感謝水利署、消防署、環保署、南投縣消防局、草屯鎮公所全心付出，中央地方齊心處理問題。

南投縣政府今天下午表示，現場吹西北風，持續冒白煙，消防局持續搶救，還有鳥嘴潭人工湖工程車協助清運垃圾，烏溪岸邊也架設大型抽水馬達抽溪水灌救，目前堆置區已控制悶燒，環保局持續在場24小時監測空氣品質，並適時通知民眾注意防範，縣民若聞異味建議緊閉門窗並戴口罩。

環保署 口罩 蔡培慧

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