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南投家扶兒少展才藝 舞獅、擊鼓、街舞樣樣會
家扶基金會南投家扶中心8年前針對受扶助兒少開辦才藝課程，更每年辦理成果發表會給予其演出平台，今天下午在南投縣埔里鎮仁愛公園辦理「綻放FLY AWAY南投家扶中心才藝隊＆學校暨社區方案成果發表」，鼓勵其勇敢表達與展現自我。
南投家扶中心指出，礙於家庭經濟、單親或隔代教養等因素，多數受扶助兒少無法像一般兒童學習才藝，自信心較不足，為鼓勵其勇於表達、訓練其展現自我，中心8年前試辦烏克麗麗才藝隊，頗受歡迎，後又陸續增加街舞、太鼓等才藝隊。
而為讓才藝隊學員有表演舞台，每年辦理成果發表會讓他們上台演出，今天下午就在埔里仁愛公園設置2020成發舞台，由該中心內才藝隊分成13組輪番進行舞獅、太鼓、街舞、武術、烏克麗麗、口琴等演出，盡情展現一整年所學才藝。
更重要的是，南投家扶才藝隊學員在學習過程中找到自我價值，高中生掄掄說，他小五就加入才藝隊，這5年多來的假日到家扶學各項才藝，成其生活重心，現在不僅是學員，更是種子隊員得教導學弟，讓他很有成就感，也學會團隊合作。
就讀小學的瓜瓜姊妹檔則是因為母親假日得工作，所以報名家扶才藝隊讓她們放假有事做，她們表示，過去媽媽不在家時，她們就在家滑手機、看電視，但現在打鼓跳舞，回家還能跟媽媽分享學到什麼，今天還站在第一排表演，感覺很棒。
南投家扶中心主任魏季李說，近年積極推動各項才藝和體驗學習，就是盼幫助兒少能在課業外，有多元發展機會而看見不同的可能，另考量不少受扶助學員住在偏遠山區，因此透過學校暨社區認養，與偏鄉學校合作共同投入輔助孩子的學習。
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