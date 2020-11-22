4片在台中取景取材 「台中製造」拿下金馬7獎項

第57屆金馬獎21日頒獎，台中市政府補助多部電影獲獎，包含「同學麥娜絲」獲最佳美術設計、最佳男配角，「刻在你心底的名字」最佳攝影、最佳原創電影歌曲，「無聲」獲得最佳音效、最佳新演員，「廢棄之城」獲最佳動畫長片，共獲7座獎。

台中市政府持續以「發展影視產業重鎮」為政策目標，每年編列預算補助影視業者來台中拍片，另與台中市影視發展基金會提供影視劇組各項協拍及行政協助，另有國內首座公辦民營專業影視製片廠「中台灣影視基地」希望吸引更多國內外優秀影視劇組來台中拍片，讓「台中製造」電影成為金馬獎常勝軍。

電影「同學麥娜絲」取景沙鹿、清水、龍井郊區、市政大樓、七期豪宅丶陽明大樓、豐原安康段社會住宅、大甲區建興宮文化館、望高寮夜景公園等地，11月20日全台上映。

「刻在你心底的名字」有50%在台中取景拍攝，拍攝地包括台中公園、萬代福影城、大肚山月老廟及先施公墓周邊，場景承載導演及監製的青春回憶，呈現台中懷舊復古氛圍。

監製瞿友寧表示，重現80年代的台中氛圍，電影自9月30日上映以來，票房已破9500萬元，今年國片票房冠軍。

電影「無聲」改編自國內啟聰學校集體性侵案的真實故事，片名代表聽障者聽不見聲音的障礙，也代表缺乏話語權、遇害時無法被旁人聽見，還有社會不公不義，多數選擇沉默對受害者造成的二次傷害。全片在梧棲漁市場、萬豐派出所、福科國中拍攝取景，10月15日上映以來，票房已破4300萬元。