防疫期家暴受害者增加 台中市社會局+熊貓外送防暴訊息

台中市政府響應11月25日「國際終止婦女受暴日」今在台中公園舉辦「防暴外送～安全到你家」宣導活動，與外送業者Foodpanda合作，外送員送餐，一併把防暴資訊「宅配到府」享用美食同步吸收防暴知識。

市政府社會局表示，家暴被害人可能認為「家務事」欠缺求助資訊，家防中心特別與外送平台合作，將防暴資訊外送到家，這場宣傳活動由台中市書香關懷協會策劃。

根據2019年7至9月的消費數據顯示，1/4的民眾曾透過外送平台訂購餐點，社會局在11月22日至28日7天期間，台中的Foodpanda外送箱上會張貼防暴資訊，外送員交餐時也會附上防暴資訊，加強防暴宣導。

台中市家暴防治委員黃瑞汝指出，因新冠肺炎疫情，居家隔離等防疫措施讓全家人須長時間相處，疫情帶來的焦慮感、失業等壓力，根據聯合國婦女署官方網站指出，許多國家的家庭暴力通報數都有顯著提升，法國增加30％、阿根廷增加25％、新加坡增加33％，被害人與施暴者24小時共處一室，求助更困難。