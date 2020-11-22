彰化員林火車站設捐血室更方便 O型還不足庫存量

台中捐血中心11月5日起在彰化縣員林火車站設捐血室，捐血站成立後獲熱烈響應，有民眾還利用生日去捐血，捐血站護理師何梅寶說，目前比較缺的血是O型，庫存量約只有5天，安全庫存量應是7到10天，歡迎民眾踴躍捐血。

何梅寶說，員林市是捐血風氣比較好的地區，捐血量也多，不過以往還是有民眾會搞不清楚捐血車活動時間，所以設固定捐血站可以更方便捐血，提高捐血率，尤其在台鐵員林站站區內，附近鄉鎮民眾也可搭台鐵到員林捐血非常方便，捐血室除了農曆春節期間可能調整捐血時間，將全年無休，以方便民眾假日捐血，捐血時間上午上午10時到下午6時。

員林火車站捐血室日前成立後，各獅子會、勞工發展協會、慈善團體等企業團體等都輪番響應，號召捐血，村上國小校長黃宏田也特別在生日前夕去捐血，認為應在生日時做件有意義的事，長期有在捐血的黃宏田笑說「終於又等到三個月了」，且每次要捐血時血壓都特別正常。

何梅寶說，中部地區醫療院所目前一天的用血量約1800袋，比起早期一天1500袋要多，以往用血大宗是車禍等意外，但後來為了提升醫療品質，有些慢性病患也可能用到，像癌症、洗腎等病患都可能用到，用血量更高，所以鼓勵民眾多捐血救人。