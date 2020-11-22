彰化社區營造博覽會 青年返鄉創業故事說不盡
彰化縣今天舉辦社區營造博覽會，共有15個局處集結10大面向，100個社區特色攤位，其中16個為青年社造，有青農專區推出品質認證的優質農特產，還有申請勞工處青年創業貸款的投入畜牧業年輕夫妻，將既有產業再升級。
彰化市華陽里長林榮聰從今年開始帶著學生觀察、了解「南郭郡」的環境，學生手繪出在地的廟宇、店家、街景等，再印製成小型光影畫，夜間呈現出具有在地意義的裝飾，今天也帶著作品在社區營造博覽會現場分享給民眾。
彰化青農多也組成聯誼會，今天現場推出許多優質農產品展售，種植玉米筍的林雅雯原本從事廣告設計工作，因結婚與丈夫將家中3甲大的菜園改種玉米及玉米筍，她說，台灣過去大都是進口的玉米筍，他們所種的紅鬚玉米筍和傳統的白鬚玉米筍照顧方式不同，紅鬚玉米筍沒有農藥疑慮，口感鮮甜，生長期約七天，但生長速度不一致，加上須人工摘採，須忍受風吹日曬。
彰化縣長王惠美說，過去許多社區營造大都由資深的理事長或總幹事運作及推動，現在有很多年輕人加入了，社區也開始加入許多的年輕新面孔，這次活動特別規劃青年社造攤位，這些青年以攝影、田野調查、創新桌遊、農食教育及設計，與社區產生有機互動，延續並創新社區的歷史及個性。
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