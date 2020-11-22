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疫情衝擊募款 彰化家扶後援單位幫找資源下月園遊會
今年因逢新冠肺炎疫情，彰化家扶原本例行在年初開始擠羅密鼓辦理募款活動延宕，改在今天在舉辦彰化家扶後援團體歲末感恩活動，現場來自各界的愛心共有近400萬的捐款，彰化家扶指出，今年募款缺口仍未補足，下個月還有一場愛心園遊會希望號召更多人參加。
彰化家扶中心每年在年初辦理兒少保委員會主委會長交接，並展開年度募款，引進捐款資源等，但受疫情影響延到今天活動現場才舉辦加冕，彰化縣長王惠美也到場為他們進行加冕儀式，她表示，政府資源有限，民間力量無窮，彰化家扶一直都是縣府在兒少工作好夥伴，家扶這群後援團體與志工隊長期在地方有錢出錢、有力出力，創造了許多自立家庭。今天剛好也是王惠美的生日，現場500多位的與會人士也獻唱生日快樂歌，
彰化家扶中心主任王震光指出，彰化家扶後援團體與志工隊一直是家扶資源上與人力上堅強的後盾，彰化家扶在地服務弱勢兒少家庭54年中，經歷了脫離美國幫助而自立的基金、財物及認養貧童等危機、募款不易、社工人力不穩定、天災及921大地震、多次經濟蕭條及今年更嚴峻新冠肺炎疫情及經濟大蕭條等，這群後援團體與志工隊仍不離不棄的幫助家扶渡過難關，造福了3200名弱勢兒童少年。
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