疫情衝擊募款 彰化家扶後援單位幫找資源下月園遊會

今年因逢新冠肺炎疫情，彰化家扶原本例行在年初開始擠羅密鼓辦理募款活動延宕，改在今天在舉辦彰化家扶後援團體歲末感恩活動，現場來自各界的愛心共有近400萬的捐款，彰化家扶指出，今年募款缺口仍未補足，下個月還有一場愛心園遊會希望號召更多人參加。

彰化家扶中心每年在年初辦理兒少保委員會主委會長交接，並展開年度募款，引進捐款資源等，但受疫情影響延到今天活動現場才舉辦加冕，彰化縣長王惠美也到場為他們進行加冕儀式，她表示，政府資源有限，民間力量無窮，彰化家扶一直都是縣府在兒少工作好夥伴，家扶這群後援團體與志工隊長期在地方有錢出錢、有力出力，創造了許多自立家庭。今天剛好也是王惠美的生日，現場500多位的與會人士也獻唱生日快樂歌，