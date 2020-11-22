中捷列車連結器斷裂故障 蔡其昌：天佑台中未發生意外

昨天中午11點57分，中捷第17號列車出烏日高鐵站到尾軌調頭時，車廂間的半永久連結器軸心斷裂，中捷視為重大故障，昨晚宣布暫停試營運。行政院副院長蔡其昌說，中捷都是新車廂也沒有機器疲勞，但從照片來看很嚴重，6天來有48萬民眾試乘，還好「天佑台中」未發生意外。他表示，不能只靠老天保佑，市府應負起責任徹底了解原因、解決問題！

蔡其昌今天下午表示，中捷是台灣最新的捷運，且18輛列車都是新車， 試營運時間這麼短，又不是機械疲勞，他認為發生連結品斷裂是很嚴重的事故，市府不應等視閒之。

蔡其昌說，還好「天佑台中！」否則試乘的民眾這麼多，從照片看來情況又頗嚴重。但不能只靠上天保佑，市府必須下定決心徹底了解原因，萬一這是發生在營運期間，令人擔心。他表示，好不容易中捷通車了，市府必須全面檢修，否則乘客難免心裡毛毛的，會害怕！

市議員施志昌表示，他認為中捷一路以來都有今年底通車的壓力，他認為議會應成立專案小組，好好調查管理與施工出了什麼問題，導致試營運才6天，就發生如此嚴重事故。