小鎮藝術節圳頭戶外餐桌用餐 欣賞美景好人情

彰化縣二水鄉源泉社區連二周假日舉辦的小鎮藝術節，今天還有好戲上場，小旅行帶著大家「定向越野尋寶」，下午還有原舞曲文化藝術團、秀琴歌劇團演出等，大家還可把握下午精彩的農村藝術節之旅。

現在流行把餐桌搬到戶外去！源泉社區昨天的藝術節活動有黑泥田野餐桌，預約的戶外田野餐桌，甚至吸引不少外國人報名參加，社區居民把稻田當成圳頭劇場，跳起圳頭舞，由總舖師運用在地農特產料理美食，讓旅人坐在戶外用餐，一邊欣賞夕陽、圳頭農村美景，還有黑泥活動，大人帶著小孩到泥田滾泥巴、玩泥巴。

源泉社區發展協會理事長賴昭旭說，今天是今年小鎮藝術節最後一天活動，表演舞台不只在林先生廟，也廣及村內各個角落，包括下午在二水火車站前有太日樂集、在二八水公園有極至體能舞蹈團、在林先生廟前有原舞曲文化藝術團、秀琴歌劇團表演，在二水農會農情館有喜裂克文化藝術團、在前副總統謝東閔故居有B.dance表演。