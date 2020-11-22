川崎檢修中捷18輛列車 盧秀燕：寧願過度小心安全為上

台中捷運綠線昨有列車車廂連接器斷裂，視為重大故障，中捷緊急宣布暫停試營運。台中市長盧秀燕中午到中捷公司了解故障原因；她表示，捷運試營運就是要找出問題、解決問題「寧願過度小心，一切安全至上」要求相關單位以最嚴謹態度面對。

盧市長今邀中捷公司、台北捷運工程局、捷運列車製造廠日本川崎重工，商討後續處理。她強調「安全與順暢」是捷運正式通車的最高原則，試營運本是壓力測試，中捷公司、市府、廠商要會以最嚴謹態度面對並解決問題，待確保安全無虞、運作順暢後再恢復試營運。

交通局長葉昭甫說明，這次列車故障處是第17列車廂「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，列車剎車停止，因目前都在保固期，廠商投入最大人力努力修復。

葉昭甫說，除了修復事故車廂故障，廠商也全面檢修所有列車，確認安全無虞後捷運綠線會儘速恢復試營運，目前12月19日正式通車暫不受影響；他強調，市府會謹慎處理，並持續對外說明檢修進度。

台中市長盧秀燕原本要北上參加反萊豬遊行，因中捷試營運暫停進行工程檢修，涉及行政作業與決策，她決定市政優先坐鎮台中，也明確表達反對萊豬進口的立場。