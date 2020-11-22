男子跌倒成植物人 台中市議員吳敏濟找資源幫助這家人

台中外埔區鐵山里簡姓男子日前不慎跌倒顱內出血，術後成為植物人，家人雖不放棄，但安置護理之家長期負擔十分沈重，台中市議員吳敏濟得知後，除了協助取得身障證明及機構托育補助以外，也聯絡慈善單位幫助，今天將善款送到簡家。

市議員吳敏濟表示，簡男原在機械公司上班，但是受到景氣和疫情雙重影響失去工作，打零工又被老闆積欠薪資，今年8月30日在家中廁所意外跌倒致顱內出血，緊急送醫開刀後未能康復，經診斷昏迷指數三，成為一名植物人，事出突然，家人悲痛。

簡男的父母親年紀大，手術費用由在建築工地工作的弟弟和出嫁的妹妹共同負擔，由於有各自的家庭，經濟狀況也不寬裕，他目前被安置在護理之家，每月固定費用3萬多元，長期負擔十分沈重。

吳敏濟安慰簡家人勇敢面對挑戰，也舉某位老鄰長的例子，同樣是昏迷指數三，在家人陪伴安慰之下，一年後功能已逐漸恢復，何況簡先生46歲正當壯年，好轉的機會依然存在。

吳敏濟除了協助家屬取得身心障礙證明，申請機構托育補助，近日也聯絡大甲扶輪社及台中德善興善德會給予急難慰助金，吳敏濟希望社會善心人士共同伸出援手，幫助簡家渡過難關。