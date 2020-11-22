「祝小綠綠早日康復」 中捷停駛市民加油鼓勵聲不斷

「辛苦了小綠綠」、「加油，祝小綠綠早日康復」，台中捷運因試營運發現異常，今暫停試營運，但從捷運公司公告至今，該公司的臉書粉絲頁上留滿了鼓勵與肯定的話語，也明瞭暫停檢修是為了未來安全的行駛。

捷運的各站今都拉下了鐵柵門暫時禁止民眾入內，但仍有民眾因為尚未接獲資訊而白包了一趟，但仍會問站在門口的中捷人員：「何時才能恢復」關心溢於言表。

一位父親中午帶著兩個小孩到文心崇德站想搭捷運，聽說今天暫停營運頗感失望。他說，原是想帶著小孩來體驗一番的，但沒關係，可以再等等；接著即說要帶小孩到北平路去吃美食去。

許多民眾在中捷的臉書留言說，「辛苦了小綠綠，試營運壓力測試，讓正式通車更順利」、「試營運就是要找出問題所在，寧願現在有問題，再改進」、「小綠綠住院開刀動手術祝它*早日康復*工作人員你們也辛苦了～」。

胡志強時代的前交通局長林良泰也留言鼓勵說：「安全第一，大家辛苦了！」捷運公司回覆說：「謝謝粉絲的鼓勵」。

還有市民「FOOD PANDA都包下中捷車廂的包裝了，中信兄弟還不快行動嗎????盧市長，真正行銷台中，中信兄弟就儘快呀 !!!! 讓台中中信兄弟包下幾列中捷車廂的形象包裝」。