彰化縣推扎根計畫 南北管饗宴今鹿港龍山寺登場

彰化縣政府推動南北管音樂戲曲教育扎根計畫，今天上午在鹿港龍山寺舉辦「2020南北管秋之饗宴」，去年有8所學校參與，今年成長約二倍，有15所學校參與，有14所學校同台獻藝，民眾在龍山寺濃濃的人文氣息中喫茶看戲，別有風味。

彰化縣長王惠美今天出席也頒發感謝狀，感謝贊助這項計畫的千朝文化藝術基金會和帝寶教育基金會，還有各地方團體提供學校資源協助和演出機會。

「不怕沒人才，就怕沒舞台！」王惠美說，彰化縣文化局以深具在地特色的南北管音樂戲曲，提案爭取文化部藝文教育扎根計畫補助，已在15所學校開設20個社團或班級，也在社區和館閣開設了11個研習班，以「一校一館閣」的理念作為扎根布局的主要方針，也邀請藝師進入在地學校傳授南北管音樂戲曲，校園內現代師徒的傳承精神，也延伸至藝師所屬館閣，讓傳統館閣也能有源源不絕的年輕新血加入。