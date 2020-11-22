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彰化縣推扎根計畫 南北管饗宴今鹿港龍山寺登場
彰化縣政府推動南北管音樂戲曲教育扎根計畫，今天上午在鹿港龍山寺舉辦「2020南北管秋之饗宴」，去年有8所學校參與，今年成長約二倍，有15所學校參與，有14所學校同台獻藝，民眾在龍山寺濃濃的人文氣息中喫茶看戲，別有風味。
彰化縣長王惠美今天出席也頒發感謝狀，感謝贊助這項計畫的千朝文化藝術基金會和帝寶教育基金會，還有各地方團體提供學校資源協助和演出機會。
「不怕沒人才，就怕沒舞台！」王惠美說，彰化縣文化局以深具在地特色的南北管音樂戲曲，提案爭取文化部藝文教育扎根計畫補助，已在15所學校開設20個社團或班級，也在社區和館閣開設了11個研習班，以「一校一館閣」的理念作為扎根布局的主要方針，也邀請藝師進入在地學校傳授南北管音樂戲曲，校園內現代師徒的傳承精神，也延伸至藝師所屬館閣，讓傳統館閣也能有源源不絕的年輕新血加入。
文化局指出，為鼓勵學校推廣南北管，彰化縣文化局編製一系列賞析教材，並辦理教師研習營、校園推廣活動，期許在藝師傳授技藝的課程之外，也能透過學校教師在音樂、藝術人文等課程介紹南北管給所有學童，朝著普及認識的目標前進。
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