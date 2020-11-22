龍泉國小百年校慶 龍井劉德華捐5百萬元成立教育基金會

台中市龍井區龍泉國小今慶祝百年校慶，校友、龍井區農會總幹事林裕議慷慨捐出500萬元成立「龍泉國小百年教育基金會」未來將用於獎勵清寒優秀學生、學校特色發展和培養師資。

市長盧秀燕為了該校百年校慶，日前還特別邀請紙風車劇團到該校演出，她今同時也代表學校頒給林裕議感謝狀，肯定林裕議成立基金會助學。盧秀燕和大家一起切10層大蛋糕，祝福該校生日快樂、校運昌隆。

擔任龍泉國小百年校慶委員會總會長的林裕議上午說，自己是該校第34屆的畢業生，表示在自己行有餘力下，願意協助母校和家鄉未來更好，而把錢用於教育上。

包括鎮瀾宮董事長顏清標、立法委員陳柏惟，以及副議長顏莉敏和市議員吳瓊華、林孟令、張家銨等人都前往祝賀。龍泉國小也邀請108位傑出校友返校接受表揚，一上午學校笑聲四溢，十分歡樂。