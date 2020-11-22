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投64線狹窄路溝寬會車難 汽機車「輪陷」狀況多

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里桃米至魚池蓮華池交通往來仰賴投64線，但部分路段狹窄致會車難，常有汽機車「淪陷」。圖／南投縣政府提供
南投縣埔里桃米至魚池蓮華池交通往來仰賴投64線，但部分路段狹窄致會車難，常有汽機車「淪陷」。圖／南投縣政府提供

南投縣埔里鎮桃米里至魚池鄉五城村蓮華池兩地交通往返仰賴投64線，但沿線部分路段狹窄，不僅會車困難，汽機車甚至常陷落路側的L型排水路溝，險象環生，縣府將填厚改善路溝高低落差，並針對危險彎道施設鋼板護欄，提高安全性。

縣府工務處指出，埔里鎮桃米里、魚池蓮華池均是當地熱門景區，因此連通兩地間的投64線出入人車多，但該道路多處路面狹窄，部分道路甚至不及3米寬，像是在7.5公里附近路段，就連一般轎車都有雙向會車困難問題。

此外，投64線路側的L型路溝雖能發揮排水功能，但路溝設置過寬，且與道路路面落差太大，因此很容易蓄積落葉和淤土，會車時靠路溝車輛幾乎會被迫駛入L型溝，而常有汽機車「輪陷」難以動彈等狀況發生。

當地沈姓居民說，因投64線部分路面狹窄，但路溝卻很寬，常有車輛會車或倒車不甚就卡在溝中，車主只能對外求救，當地警方或居民總要趕去幫忙拖車，危險又不方便，而在10.7公里處的彎道大，但卻沒有護欄，挺危險的。

對此，工務處表示，勘查後確認路幅狹窄處的L型路溝寬近1米，因此將測設改善路溝，縮小路面及路溝的高低差，維持排水功能，也拓寬路面；另針對彎道危險卻缺乏護欄也會納入改善，估計所需經費約70萬元，縣府盡速籌措發包動工。

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