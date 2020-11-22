台中精科社宅募種子凝聚社區溫度 優勝者免抽籤入住1年

台中市第3座社會住宅「南屯精科樂活好宅」自11月30日起至12月7日止受理申請「種子行動」提案，招募4名種子，從生活各面向發想提案，凝聚社區溫度，提案優勝者，可以免抽籤入住「一房型」1年。

提案從生活面向出發，例如社宅屋頂農耕、一家一菜共食分享、一起運動、玩遊戲、親子活動、音樂戲劇展演等發想提案，以凝聚社區情感，營造家的溫度。

台中市政府住宅發展工程處表示，豐原安康及大里光正段社宅自居民入住2年多來，社宅種子們舉辦各項聯繫居民情感活動，像是「派樂日」活動，邀社宅居民一戶一菜，一起吃飯，拉進彼此距離。另「親子共學」讓爸媽與小孩一起在沙坑尋寶、萬聖節扮裝遊行、分享玩具及交換用品等，增進親子關係。

住宅處指出，南屯精科樂活好宅今年7月陸續入住，將招募4名種子，行動提案如優勝獲選，即可免抽籤入住一房型1年。入住後每個月舉行至少2小時活動，與左鄰右舍分享交流，另有夥伴團隊培訓規劃活動，期末參加評鑑達70分可申請續租，評鑑前可獲獎勵金。